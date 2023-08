El caso del cirujano Edwin Arrieta ha conmocionado a Colombia. El profesional se encontraba en Tailandia cuando fue asesinado por Daniel Sancho, hijo de un actor español.



Tras el homicidio, la familia del médico espera repatriar lo más pronto posible los restos del hombre. Sin embargo, se han encontrado con varios obstáculos como el tiempo y el dinero.



Adriana Behaine, abogada de la familia de la víctima, contó en entrevista con Caracol Radio que el proceso es largo y que podría costar cientos de millones de pesos.



No obstante, resaltó que la Cancillería les ha ofrecido apoyo para que la repatriación se pueda realizar sin inconvenientes.

Edwin Arrieta Arteaga, médico colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Twitter

El largo proceso para traer los restos

Behaine contó que para traer el cuerpo deben esperar a que la justicia tailandesa realice los reportes de las pruebas de ADN, pues aunque se tiene la certeza de que el cuerpo pertenece al profesional, las autoridades deben hacer el debido proceso.



El informe de estas pruebas podría tardar más de 45 días; sin embargo, podría alargarse por más de dos meses.

“Estos son asuntos diplomáticos y hemos tratado de respetar todos procedimientos que nos han indicado, lo que nos informan es que el procedimiento básicamente son 45 días para que esto pueda suceder, para poder tener el informe policial, la identidad y que pueda emitir el certificado de defunción y de esa manera poder empezar los trámites tanto allá con el juicio y en Colombia todos los trámites que tenemos que hacer de la repatriación”, indicó la defensora en 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta Foto: Redes sociales

El dinero, otro problema



Ahora bien, el tiempo no es el único problema. La abogada de la familia señaló que el costo de repatriar el cuerpo complica más el proceso, pues podría costar cientos de millones de pesos.



“Hemos averiguado de manera formal y podría costar 290 millones de pesos, pero conversando con la cónsul, ella manifiesta que posterior a los 45 días nos estarán informando de qué manera nos van a brindar un apoyo el gobierno para este procedimiento”, dijo.

Por otro lado, la abogada condenó la posibilidad de que el español sea enviado a España después de confesar que había cometido el crimen.



“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", confesó.

El español confesó el asesinato del médico colombiano. Foto: Instagram: @danisanchobanus / EFE

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

