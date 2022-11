Anabel Zúñiga, secretaria de la mujer de Magdalena presentó su carta de renuncia después de hacerse público un escándalo de abuso sexual que involucraba a su expareja, quien también ejercía como funcionario en la administración departamental.



Aunque la salida de Zuñiga del cargo se habría días atrás, solo se conoció hasta ahora que la gobernación oficializó el nombramiento de Verónica Meléndez, como nueva Secretaria de la Mujer.

Su dimisión fue motivada por la presión que ejercieron colectivos de defensores de mujeres que realizaron jornadas de protestas pidiendo el despido de Anabel Zuñiga, de quien señalaban estaba inhabilitada por el proceso que enfrenta su esposo.



Cabe indicar que su pareja sentimental, Fabián Bolaños fue denunciado por una joven militante del movimiento político Fuerza Ciudadana, quien aseguraba la drogó y abuso sexualmente de ella.



A raíz de esa situación, Bolaños fue separado de su cargo, pero Zuñiga continuó unos días más, hasta que finalmente se vio forzada a renunciar.

Nueva designada

Desde la Gobernación de Magdalena, lo único que se indicó al respecto fue la designación de Verónica Meléndez, como la nueva Secretaria de la Mujer.



La nueva integrante del gabinete departamental es antropóloga, egresada de la Universidad del Magdalena y Magíster en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso, sede Argentina.



En su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente en las IED Once de Noviembre y Pozos Colorados; también en la Escuela de Liderazgo del Distrito de Santa Marta en el área de Políticas Públicas y en el año 2017 fungió como consejera de la Mujer durante el gobierno como alcalde de Santa Marta de Rafael Martínez.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv