Renunció la gerente del Hospital San Jerónimo de Montería

La polémica gerente del hospital San Jerónimo de Montería, Isaura Margarita Hernández Pretelt, renunció a su cargo en medio de acusaciones en su contra sobre presuntas irregularidades que comprometerían el presupuesto del centro asistencial y la atención a los pacientes.

La ex funcionaria se había 'atrincherado' en su cargo desde el 12 de noviembre de 2016, al punto que a principios de este año se negó a salir de vacaciones pese a haber sido ordenadas por su jefe inmediata la gobernadora encargada de Córdoba Sandra Devia Ruiz. Sin embargo, después de una orden del Consejo Directivo del hospital que reconoció la legalidad del acto que ordenaba la vacancia temporal, Hernández salió al descanso ordenado por ley.



Su renuncia la presentó ayer jueves minutos después de reintegrarse a su cargo, y tras haber sido notificada de una suspensión por tres meses por orden de la Procuraduría que investiga varias denuncias por sus actos como directiva del hospital.



Una de las supuestas irregularidades y que fue denunciada por la Oficina Jurídica de la entidad tiene que ver con la firma de 470 contratos de prestación de servicios, los cuales habría autorizado el pasado primero de enero. Entre las anomalías por ese procedimiento de la gerente del hospital San Jerónimo se encuentran que no era día laboral; al tiempo que a partir de esa fecha debía salir de vacaciones y no lo hizo sino que continuó laborando pese a haber sido nombrado su reemplazo temporal.



De igual forma, se indicó que los contratos firmados el primero de enero no contaban con la firma de los contratistas beneficiados ni tenían los soportes necesarios como la disponibilidad presupuestal, la póliza de cumplimiento, el número consecutivo, entre otras.



Por este mismo hecho la Contraloría Departamental de Córdoba también abrió una línea de investigación por petición de la Gobernadora de ese departamento. De acuerdo con el contralor regional Emilio Otero, son varias las inconsistencias en ese carrusel de contratos que comprometerían los recursos de la entidad.



Se suma al glosario de denuncias contra Isaura Margarita Hernández, la baja calificación que el dio la Junta Directiva del hospital por la supuesta mala gestión. Intentando revertir esa decisión la funcionaria acudió a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de lograr un aumento en dicho puntaje.



Sin embargo, la Supersalud no le dio la razón y por el contrario ratificó la decisión de la Junta Directiva y reprobó su desempeño como gerente.



En su defensa y a través de una carta enviada a la Gobernadora de Córdoba, Isaura Hernández, explica las razones de su renuncia.



"El día de hoy, sin haber culminado mi período, me veo precisada a renunciar a mi cargo dadas las múltiples acciones de hostigamiento y persecución de la que vengo siendo víctima por parte de la Procuraduría Regional Córdoba en cabeza del señor Nicolás José Flórez Barguil; así como el incesante abuso de autoridad por parte de la gobernadora encargada del departamento de Córdoba señora Sandra Devia Ruiz, quienes con la frecuente violación a la ley y con sus presiones y amenazas, me precisan a dimitir de mi cargo antes de que termine el período para el que fui elegida", expresa en la misiva.



Asegura igualmente que a la Junta Directiva del hospital le cabe amplia responsabilidad por los malos procedimientos realizados en su contra, los cuales ya fueron objeto de denuncias ante los organismos competentes.



"Debo predicar que por las mismas actuaciones he interpuesto las correspondientes denuncias ante las autoridades sin que hasta la fecha se haya tomado alguna decisión para garantizar mis derechos fundamentales constitucionales", concluyó Hernández.

Estado crítico

Las finanzas del hospital San Jerónimo de Montería parecieran haberse desangrado tanto, que, el déficit de $ 50.000 millones de pesos que en julio de 2015 llevó a que fuera intervenido por la Superintendencia de Salud, hoy día, pese a que esa figura de ‘salvación’ desapareció, alcanzaría los $70.000 millones.



Las cuentas del desequilibrio financiero son el producto del desfile de gerentes, quienes han tenido líos jurídicos por los malos manejos de los recursos.



En julio de 2015 salió como gerente el médico Nelson Morales, por la crisis administrativa y la elevada cartera que volvió inviable al centro hospitalario, entonces la Supersalud nombra a su primer agente interventor, Juan Carlos Guardo, pero en diciembre de ese mismo año este fue remplazado por Luz Patricia Sánchez, y en agosto de 2016 asumió Inés Loaiza Guerra, hasta el 12 de noviembre, cuando la Gobernación –tras haber finalizado la intervención– nombró a la médico Isaura Hernández, suspendida por la Procuraduría el 3 de febrero pasado.



En la actualidad se está ejecutando una remodelación interna, a partir de un proyecto de $ 9.000 millones, asignado por la Gobernación de Córdoba, cuyo fin es mejorar algunas áreas como urgencias, cuidados intensivos, laboratorios, pasillos y posiblemente la cocina.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería