Renuncia masiva de médicos de Urgencias en hospital de Calarcá

A la crisis que se vivía en el hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío ahora se suma la renuncia de 15 de los 18 médicos generales con los que contaba el centro asistencial. Los funcionarios denunciaron que se apartaron de sus cargos por la falta de sus honorarios desde hace tres meses y por la escasez de insumos médicos para prestar la atención.​

La renuncia se conoció a través de una carta dirigida a Soluciones Efectivas SAS, cooperativa que contrata a gran parte de los empleados de La Misericordia.



‘’Los médicos del área de Urgencias hemos manifestado la inconformidad por la crítica situación por las condiciones laborales en el servicio, como lo son la falta de insumos básicos y la sobrecarga laboral además del atraso del pago de los salarios y prima prestacional, haciendo que las condiciones laborales no sean las adecuadas’’, advierte el grupo de médicos.



Asimismo, agrega la misiva que ‘’aunque hemos aceptado trabajar en estas condiciones por amor y a los buenos recuerdos que nos quedan de épocas anteriores, somos conscientes de las responsabilidades legales que estamos asumiendo al trabajar en estas condiciones’’.



(Además: La 'pandemia de las deudas' de los hospitales del Eje Cafetero)



Uno de los médicos que renunció fue Juan Camilo Álvarez, quien explicó que “en el equipo de urgencias había 18 médicos, de los cuales 15 presentamos y firmamos la carta de renuncia. Intentamos dialogar con el gerente y presentamos tres peticiones, la primera el pago de los salarios, la segunda el aumento del personal, ya que tenemos mucha sobrecarga y la tercera la falta de insumos lo que representa un riesgo inminente para realizar cualquier labor”.



En la carta, los médicos afirmaron que, pese a que han intentado en repetidas ocasiones dialogar con las directivas del hospital, no han sido tenidos en cuenta y ‘’de forma irrespetuosa no se ha dado respuesta, dejando un vacío y sensación de ausentismo, asumiendo así nosotros la responsabilidad de darle la cara a los pacientes cuando se les pide que compren los insumos o explicarles las largas esperas por falta de personal’’.



(Le puede interesar: Habla productora de película de Will Smith sobre dinero de informales)



A poco más de un mes, fueron despedidos al menos 80 empleados entre médicos, enfermeras, administrativos y personal de mantenimiento. Los funcionarios denunciaron que las cartas de despido llegaron luego de un cese de actividades que llevaron a cabo para reclamar por los salarios que les adeudaban tres meses atrás.



Desde hace meses, este hospital está en crisis y se han cerrado servicios como cirugía, pediatría, urología, ginecología y obstetricia, ortopedia, odontología, entre otros. Lo único que estaba habilitado eran los servicios de primer nivel de atención donde se brindan atenciones básicas por parte de médicos generales, pero ahora el centro asistencial solo cuenta con tres médicos.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA