Hace algunos meses, EL TIEMPO conoció la historia de René Martínez, el hombre que ha estado en prisión tres veces sin cometer ningún delito.



(Le recomendamos leer: El colombiano que ha estado tres veces en la cárcel por llamarse como narco).



Según información recopilada en ese momento, el colombiano de 47 años lleva toda su vida luchando con el hecho de ser confundido con su homónimo: un presunto delincuente peruano que registra procesos penales por narcotráfico.

Sin embargo, durante esta semana el sistema informativo de City TV logró establecer comunicación con el hombre y conoció detalles de la última captura que tuvo que afrontar el ciudadano, luego de que fuera retenido por autoridades peruanas.



Según versiones entregadas a ese medio, el hombre se desplazaba hacia Colombia para visitar a su papá, quien afrontaba un fuerte cáncer, pero fue retenido en un aeropuerto cuando autoridades peruanas lo confundieron con el narco que lleva su mismo nombre.

Facebook Twitter Linkedin

El colombiano regresó a colombia porque su padre estaba enfermo. Foto: Archivo EL TIEMPO​

En esa ocasión, el colombiano estuvo retenido durante casi tres meses en una celda y fue entonces cuando desde Colombia le informaron que su papá había fallecido.



(Le podría interesar: Hombre que mató a joven peruana quemándola permanecerá preso en Colombia).



“Apenas el domingo pude ir al cementerio para darle gracias a mi papá por ser tan bueno conmigo”, comentó el hombre mientras hablaba del duro momento.



Así mismo, dijo que su trabajo y sus finanzas se han visto afectadas, ya que, en alguna ocasión, las autoridades llegaron hasta su lugar de trabajo y lo esposaron en frente de todos sus compañeros, argumentando que el hombre tenía una orden de captura emitida por la Interpol.



Es por eso que su nombre aparece en el registro migratorio de 158 países, que permanecen alerta ante su posible llegada para proceder con su captura.



“A consecuencia de esa decisión arbitraria, me ha causado muchos daños psicológicos. Yo sentía depresión, baja autoestima, poca concentración en mi trabajo”, mencionó el colombiano.



(Además: Denuncian supuesta compra irregular de predios por parte de menonitas en Meta).



Por otro lado, Martínez agregó que la situación le ha causado un trauma psicológico y que teme volver a ser arrestado: “yo no podía vivir tranquilo, yo no podía ver a la autoridad, un policía, un retén del Ejército o un funcionario de la Fiscalía porque sentía que me estaban buscando”.



Por ahora, la defensa del colombiano prepara un proceso que será llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en búsqueda de la protección de los derechos fundamentales del hombre y se espera que se tomen medidas cautelares a su favor.

Lea más noticias...

Viuda del fiscal Pecci se presentó a audiencia contra mujer vinculada al crimen

Caso Trespalacios: ¿se puede caer el proceso por homicidio contra John Poulos?

El caso de pedófilo que cayó en Bogotá y usaba animes para contactar a víctimas