Solo 3 % de los candidatos ha rendido cuentas sobre gastos de campaña

Un informe revelado este miércoles por la Misión de Observación Electoral (MOE) detalló que sólo el 3,14 % de los 117.822 candidatos inscritos para las elecciones locales de este 27 de octubre ha reportado sus ingresos y gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



La cifra es preocupante si se tiene en cuenta que desde el 2010 todos los aspirantes a Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía, Concejo Municipal y Juntas Administradoras Locales, tienen la obligación de registrar sus ingresos y gastos de campañas en el aplicativo Cuentas Claras del CNE.

Los aspirantes al Concejo son los que menos reportes han realizado. Según evidenció el informe de la MOE, el 97,6 por ciento de los 95.487 candidatos inscritos no ha reportado el dinero que ha ingresado a su campaña.



En cuanto a los aspirantes a Alcaldías, el estudio señala que solo 453 de 5.187 (8,7%) han rendido cuentas de sus gastos electorales. En listado de los que no han reportado información se encuentran tres de los cuatro candidatos al cargo de mandatario en Barranquilla, y 8 de los 15 candidatos a la alcaldía Medellín.



Por otro lado, en Bogotá, se destaca el caso de Hollman Morris (Colombia Humana-Up), quien aunque informó sobre sus gastos de campaña ($916.826.000), no ha reportado ante el CNE el monto total de dinero que ha recibido para financiar sus actos de procelitismo.



El informe también reveló que el 42 por ciento de los 176 candidatos a la Gobernación del país ha rendido cuentas ante el CNE. De ellos, Carlos Eduardo Caicedo (Magdalena), Javier Ramírez (Quindío), Lina María Arango (Risaralda), han reportado gastos, pero no ingresos.



El caso del Amazonas es el más alarmante. En ese departamento ninguno de los 7 candidatos a la Gobernación ha reportado información.



En Leticia, Mitú, Mocoa, Quibdó y Tunja ninguno de los aspirantes a la alcaldía ha reportado ingresos ni gastos.



Finalmente, la Moe informó que a dos meses de que comenzaran oficialmente las campañas electorales, los reportes de ingresos suman un total de $41.157.532.745, mientras que los reportes de gastos corresponden a $24.272.758.316, es decir, se presenta una diferencia de $16.884.774.429.



"Con esta información es posible realizar un seguimiento a los reportes de candidatos, con el fin de determinar el cumplimiento de normas respecto a la rendición de cuentas y topes de campañas", dice la Moe en su informe.





NACIÓN.