Unos 30 conductores de vehículos de tracción animal iniciaron el proceso de sustitución de sus caballos por motocarros en los municipios Calarcá y Circasia.



Aunque la mayoría de conductores llevaban más de 15 años dedicados a este oficio decidieron ingresar a los programas promovidos por las alcaldías municipales que buscan sustituir estos trabajos por nuevas unidades de negocio.

"Estamos muy agradecidos y contentos por el cambio, es un cambio del cielo a la tierra porque el motocarro es superior, es más fácil y los viajes se hacen más rápido, puedo hacer el doble de viajes y la gente nos ataca menos", relató Jair Torres, quien llevaba más de 25 años dedicado a este oficio en Calarcá.



Comentó que "las personas me atacaban mucho por el caballo, pero ahora el animal estará mejor cuidado, queda en manos de la Alcaldía", dijo.



El año pasado el Congreso de la República aprobó un proyecto que estableció que los vehículos de tracción animal no podrán seguir transitando en el país. Con esto se busca disminuir los abusos y maltrato que sufren los animales cuando son usados con estos fines.



En el departamento, solo se había realizado el proceso de sustitución de estos vehículos en Armenia. Los 11 municipios restantes estaban pendientes de iniciar.



El alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, señaló que comenzó el proceso pues "es un tema importante y solicitado por la comunidad calarqueña. Fue una promesa de campaña y está en nuestro plan de desarrollo".



Este municipio tenía 16 vehículos de estos que fueron censados en 2021. "La idea es terminar este proceso lo más pronto posible y lo venimos implementando con varias secretarías".



Otro de los conductores, Jairo Andrés Toro relató que desde niño se dedicó a este oficio. "No sé hacer nada más, pero estoy contento y espero que me vaya muy bien en este nuevo vehículo porque tengo dos hijos por mantener".



En Circasia, Quindío también se inició el proceso con unos 10 carretilleros. Uno de ellos es Durley Giraldo, quien lleva 9 años trabajando en este oficio en este municipio.



"El proyecto es muy bueno y los animalitos se van a descansar y se acaban tantos problemas porque muchos maltratan a los animales, además es una ley que sacó el Gobierno y se tiene que hacer y a uno le dan el carrito y con eso puedo trabajar y sobrevivir porque ya casi no nos estaban contratando con los animales", contó el conductor.



Y también contó que su caballo de 6 años pasará a manos de la Alcaldía.



De acuerdo al proyecto aprobado, los animales entregados por los conductores deberán estar sanos o serán recuperados por la Alcaldías municipales y luego serán entregados en adopción. El adoptante deberá ser diferente a su dueño inicial y deberá cumplir con los requisitos básicos como tener un predio propio para la tenencia y contar con recursos para su mantenimiento.





LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA