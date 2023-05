En la Esperanza, Norte de Santander, se tiene la propuesta de construir un relleno sanitario en el sector Vijgual Medio, al que se supone que llegarán cerca de 1.500 toneladas diarias de basuras, ya que recibirá residuos de Bucaramanga, Suratá, Matanza, Rionegro, El Playón, Sabana de Torres, (Santander) Cáchira, La Esperanza, (Norte de Santander) y en Cesar, San Alberto, San Martín, Aguachica y Gamarra.



Puede leer: El trabajo en las ciudades para evitar colapsos en rellenos sanitarios



Este lugar no necesitaría de excavaciones de trincheras a profundidad y su altura será de 42 metros máximo, según la resolución ST 138 del 6 de septiembre del 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Relleno Sanitario de Bioger Foto: Bioger

"No es posible que siga en curso este proyecto afectando nuestra tierra fértil, sin pensar en las afectaciones climáticas, hídricas, de salubridad es un atropello FACEBOOK

TWITTER

Según Mayra Pérez, líder comunal de la zona, este proyecto afectaría seriamente el medio ambiente del lugar y, además, la salubridad de quienes habitan allí. La obra estaría ubicada en la vía nacional entre Bucaramanga - San Alberto, en el kilómetro 84+000, en un predio denominado La Rinconada, en la vereda Vijagual Medio.



El proyecto está cerca de dos quebradas y de cuatro instituciones educativas. Estas y la falta de socialización con la comunidad son los 'peros' de algunas autoridades y líderes para que sea viable este relleno sanitario.



Según los denunciantes, el construirse un basurero en la zona traería serias afectaciones climáticas, hídricas, de suelo, ambiente, de flora y fauna.



"No es posible que siga en curso este proyecto afectando nuestra tierra fértil, sin pensar en las afectaciones climáticas, hídricas, de salubridad es un atropello, no tenemos por qué ser basurero de nadie”, dijo la líder Mayra Pérez.



Lea también: Doña Juana: estas son las dudas que deja el fallo del tribunal de arbitramento



Por esta razón, en el departamento se creó un comité denominado 'no al relleno sanitario' que ha pedido a varias autoridades ser escuchado y evitar que se entregue la licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Copornor).

Facebook Twitter Linkedin

Esta sería una de las quebradas afectadas por las que protesta la comunidad Foto: Andrey Quiroga

"Usaremos todos los mecanismos necesarios. Dentro del análisis, valoramos cuáles son las afectaciones permisibles y rangos de aceptación, y cuáles no y todos los elementos son los que vamos a mirar FACEBOOK

TWITTER

A esta oposición también se ha unido gran parte de la Asamblea de Norte de Santander, que ha dicho que no se entregue la licencia ambiental.



Jhon Edison Ortega, diputado de la región, en un control político cuestionó a Bioger, que es la empresa encargada de construir el relleno, ya que para el dirigente la entidad alteró el ordenamiento jurídico por no socializar a la comunidad. "De cuándo acá socializar una intervención que afecta la comunidad obedece al resorte de información clasificada y privada de una empresa".



Bioger dio a conocer que este proyecto es de conocimiento desde hace dos años en la Alcaldía de La Esperanza y ya se hizo el estudio de impacto ambiental y está legalmente constituido.



Álvaro Lenis Villafañe, profesional especializado de la Subdirección Desarrollo Sectorial Sostenible de Corponor, indicó que se está evaluando y revisando los documentos técnicos y ya se escuchó a la comunidad ante la oposición de construirse un relleno sanitario.



La viabilidad del proyecto podría darse en aproximadamente un mes mientras se evalúa la licencia. Desde la autoridad ambiental se dejó claro que se tomarán decisiones que no afecten la salud de los habitantes de La Esperanza.



Lea en EL TIEMPO: Los beneficios que tiene 'Yorman' en la cárcel para extorsionar en el Magdalena Medio



"Usaremos todos los mecanismos necesarios. Dentro del análisis hacemos valoramos cuáles son las afectaciones permisibles y rangos de aceptación, y cuáles no y todos los elementos son los que vamos a mirar para tomar una decisión", dijo Villafañe.

¿Qué dice Bioger?

Bioger S.A.S,la encargada de este proyecto, es una empresa de servicios públicos que se creó en el 2004 en el departamento de Bolívar y se expandió a Magdalena, Cesar y Caldas haciendo presencia en más de 26 municipios.



Actualmente, la entidad tiene a cargo cuatro rellenos sanitarios en Bolívar, Cesar, Caldas y un proyecto que está por aprobarse en el Magdalena.



"Se proyecta la construcción y operación de un relleno sanitario tipo área, para un periodo de diseño de 25 años con capacidad de disponer alrededor de 6,7 millones de toneladas y que se espera que su periodo de diseño sea de 25 años. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día", dijo la entidad.



Aunque la comunidad ha asegurado que este proyecto no se ha concertado con los directamente afectados. La empresa reafirma que este acontecimiento se generó desde hace dos años, en el que desde un principio se solicitó información para completar el estudio de viabilidad con el fin de hacer el segundo y tercer paso que fueron los diseños y estudios.



Carlos Mario Uribe, representante legal de Bioger, explicó que las aguas que salgan del manejo de líquidos lixiviados serán recirculadas sobre la masa de residuos sólidos mediante un sistema de 'recolección, almacenamiento, bombeo y aspersión, hasta que la tasa del caudal de recirculación lo permita'.

Facebook Twitter Linkedin

Camión de basura de Bioger SA. Foto: Bioger

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Correspondal de -EL TIEMPO- Nación

Escríbenos en: melmun@eltiempo.com

Twitter: Melymunera