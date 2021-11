'Yo no temía... si me mataban, me mataban', afirmó la religiosa liberada

“Yo no temía… si me mataban, me mataban”, fue la reveladora frase que la religiosa Gloria Cecilia Narváez Argoty, expresó entre admirada y emocionada a su llegada a Pasto esta mañana, 53 días después de haber sido liberada en Malí, África, por el grupo extremista Al-Qaeda que la mantuvo en cautiverio durante 4 largos años y 8 meses.

No pudo evitar las lágrimas en sus ojos, tampoco expresar unas sentidas palabras llenas de alegría, porque ya estaba acompañada de sus familiares y casi medio centenar de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, congregación religiosa a la cual pertenece, en el santuario religioso de Maridiaz, donde hace unos 20 años realizaba largas jornadas de oración y se preparaba para la misión que Dios le había encomendado.



Con la fortaleza que siempre la ha caracterizado confesó que mientras permaneció secuestrada, la muerte era una posibilidad que no descartaba, pero a la vez muy convencida del riesgo que significaba ser misionera en un país muy lejano, conflictivo y violento.



“Porque yo estaba cumpliendo una misión que era muy grande y las hermanas lo conocen bien”, dijo y aunque nadie le había pedido explicaciones añadió: “fui en nombre de la iglesia y en nombre de la congregación”.



Reconoció una vez más las enormes vicisitudes por las que tuvo que padecer en ese apartado continente, pero con su abnegada fe y devoción en Dios las logró sortear y salir adelante en su labor social y de ayuda hacia los más desprotegidos.

“A pesar de los sufrimientos y de las dificultades siempre tenemos que testimoniar esta fe, testimoniar que somos enviadas en nombre de la iglesia y en nombre de la congregación”, indicó la monja en su intervención.



Precisamente a las religiosas de su misma congregación les dijo que “nos queda una gran tarea que es hacer presencia en los lugares de misión y estar dispuestas a entregar nuestra vida”.



A quienes seguían con atención sus palabras los invitó a orar por quienes están secuestrados en Colombia, por quienes sufren en el país por la violencia, al igual que por los que han tenido que emigrar dejando a sus seres queridos y sus pertenencias.



“De verdad con todo mi corazón les agradezco, los llevaré en mis oraciones, Dios les pague por estos detalles tan lindos de venir a hacer presencia y de recibirme”, afirmó y una vez más agradeció al Gaula de la Policía Nacional, al presidente de la República, Iván Duque y a la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez porque hoy se encuentra libre y en el seno de su hogar.

“Tu presencia nos hace feliz”

La superiora provincial de Nuestra Señora de la Merced Maridiaz, hermana Carmen Isabel Valencia, al darle la bienvenida a la religiosa afirmó “tu presencia nos hace feliz, bienvenida Gloria Cecilia a la libertad, tu camino no podía ser diferente al del rey de los reyes”.



Hizo énfasis en las miles y miles de plegarias que se elevaron para clamar todos los días por su liberación, en muchos hogares y rincones de Nariño donde se le guarda mucho aprecio y cariño a la religiosa.



Por su parte el padre Fabio Arturo de la comunidad de religiosos Filipenses en la capital de Nariño también le extendió su voz de admiración a Gloria Cecilia y le dijo: “estamos alegres, ya está en Pasto, el Galeras imponente y majestuoso la saluda, el pueblo de Pasto ha salido a darte la bienvenida”.



Resaltó de la misionera nariñense su gran entereza de mujer cristiana tras haber sufrido y llorado muy lejos de su patria y de su familia y añadió: “gracias hermana Gloria por la valentía, por la generosidad, por la perseverancia, por la constancia durante tanto tiempo en cautiverio”.

El saludo del papa Francisco a Gloria Cecilia Narváez Foto: AFP / Vatican media

“Un mil y mil gracias a todos los medios de comunicación, ella está feliz de la vida, ella no se esperaba este hermoso recibimiento y no esta acostumbrada a todo esto”, fue la emocionada expresión de su hermano, el docente Edgar Narváez, quien agradeció todas las oraciones de los nariñenses y de los colombianos en general cuando la religiosa permaneció secuestrada.



Antes de llegar al santuario de Maridiaz un gran número de niñas y jóvenes estudiantes del colegio La Merced la esperaron con banderas y exclamaciones “bienvenida, bienvenida hermana Gloria Cecilia”, mientras hacia su paso la caravana que la acompañó desde el aeropuerto Antonio Nariño, en Chachaguí, hasta la ciudad de Pasto.



Y a su arribo no faltaron los grupos musicales que le entonaron a la monja aquellas canciones propias del folclor musical nariñense.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

