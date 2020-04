En una Cartagena desierta, una guía turística cuenta su drama

Esta mañana, mientras miraba por la ventana, recordé que hace 20 días hice mi último tour.



Sabía que era el último pues el Presidente Iván Duque había ordenado cancelar la llegada de vuelos internacionales.Los cruceros ya habían sido cancelados.

A mí ya me habían cancelado todas los tours que tenía programados, incluso los de diciembre.



Esperaba a nueve turistas provenientes de los Estados Unidos.



Habían planeado vacaciones desde hace mucho tiempo atrás y decidieron no cancelar el viaje.

Paulina Rincón, guía turística. Foto: Paulina Rincón



Desde muy joven he laborado y nunca he rechazado el trabajo sin importar el horario o la dificultad. Sin embargo, en esta ocasión quise rechazarlo.



Tenía miedo de contagiarme del coronavirus. Pensé: no me puedo enfermar, mi esposo tiene 62 años y está bajo tratamiento de quimioterapia , no puedo contagiarlo, sería fatal y menos a mi hijo aun estudiante universitario.



Al final acepté hacer el tour, pues viendo el panorama que se venía no me quedaba otra opción. Necesitaría dinero por lo menos para los alimentos. La renta, los servicios y las demás cuentas tendrían que esperar.



Como nunca antes sentí miedo de arriesgarme.



El conductor que me acompañó y todos aquellos a quienes me crucé durante ese recorrido por Cartagena, comerciantes y operadores turísticos, también tenían miedo; pero todos dispuestos a correr el riesgo por las mismas razones que yo tenía: los últimos pesos ganados, ¿quién sabe hasta cuándo?



El tour fue atópico: no saludé a los turistas de la mano, ni me despedí de abrazo como siempre.



Eso sí, hice todo lo posible por dejar la mejor imagen de la ciudad de Cartagena y de Colombia.



Conversamos bastante sobre el país y la gente, aunque no pudimos visitar los tradicionales atractivos, disfrutaron del tour a pesar de que me escucharon comentar con varias de las personas del comercio y operadores turísticos que me crucé el camino: “este es mi último tour”.

Aún no me atrevo a llamar a la dueña del apartamento en el cual vivo arrendada. No sé qué decirle, no le puedo dar una fecha aproximada en la cual le pagaré FACEBOOK

TWITTER

Desde ese día no he vuelto a trabajar ni a recibir un peso.



Mi trabajo al igual que el de todos los guías de Cartagena depende en su totalidad de los turistas que llegan a diario en busca de un tour.



El dinero para los alimentos empieza a escasear. Aún no me atrevo a llamar a la dueña del apartamento en el cual vivo arrendada. No sé qué decirle, no le puedo dar una fecha aproximada en la cual le pagaré.



Los recibos de los servicios que han llegado están debajo de un libro en mi armario. No sé cuándo podré pagarlos.



Tampoco sé que voy a hacer cuando vengan a cortarlos. Mi esposo no percibe ingresos, pues hace unos años se quebró y apenas ahora se está preparando para ser guía como yo.



No tengo idea cuando se reactivará el turismo internacional que es el mercado que mayormente atendemos los guías de Cartagena.



Los turistas colombianos nos son una opción de trabajo: en general arman los planes de viaje sin guía.



Tal vez el trabajo se reactive en diciembre o en enero, no lo sé. Depende de lo que pase en cada país y de lo que pase en Colombia.



El trabajo de los guías en Cartagena y el país dependerá ahora de qué tan afectado económica quede este sector.



Estoy muy orgullosa de mi profesión y la amo, pues cada vez que hago un tour aprovecho la oportunidad para resaltar todo lo hermoso, interesante y divertido que tenemos en Colombia y para borrar mala imagen que muchos tienen de mi país.



Sin embargo, no dejo de pensar cómo voy a pagar mis cuentas mientras vuelven los viajeros a Colombia.



PAULINA RINCÓN

Para EL TIEMPO*Espere todos los días una entrega de #DiarioDeLaCuarentena, una serie en la que colombianos escriben cómo se vive el aislamiento obligatorio desde sus profesiones.