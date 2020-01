Dramático relato de sobrevivientes a trágico accidente en Panamericana

En la mañana de este viernes, un bus escalera sufrió un aparatoso accidente que dejó, según las autoridades, por lo menos ocho personas muertas. El hecho se registró sobre la vía Panamericana, en el municipio de Rosas, Cauca.



Las primeras versiones indican que el bus escalera había partido desde el barrio Bolívar de Popayán con 21 pasajeros, muchos de ellos oriundos de Nariño y que iban con remesas y materiales de construcción hacia La Cruz, en su departamento.

El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Rosas, teniente Víctor Valencia, informó que el siniestro se registró en el sitio conocido como La Virgen, corregimiento de Párraga, en Rosas, luego de que el automotor se estrelló contra las rocas, al parecer, porque se quedó sin frenos. Sin embargo, también se investiga si llevaba sobrecupo, lo cual le habría causado dificultades para maniobrar.



“Grupos de rescate se encargaron de adelantar el procedimiento para recuperar las víctimas mortales, ya que varios de los cuerpos quedaron atrapados en el automotor”, explicó el teniente Víctor Valencia.

En medio de la tragedia, muchos de los familiares de las víctimas y los heridos llegaron hasta la zona para consultar sobre el estado de sus seres queridos.



Segundo Paz, padre de Lucelly Paz, una de las heridas, llegó hasta la zona para verificar que su hija y su nieto se encontraran a salvo.

“No me han dado información de nada todavía, pero sé que están muy malheridos. Mi nieto también quedó herido, y lo remitieron a Popayán”, señaló Segundo Paz en medio del llanto y la angustia por el accidente.



José Roberto Campo, alcalde de Rosas, informó que la mayoría de los fallecidos pertenecían a los municipios de San Pablo y La Cruz, en Nariño.



Algunos de los lesionados fueron remitidos al hospital de Rosas, ubicado a pocos kilómetros del lugar de la tragedia; los más graves fueron trasladados a centros asistenciales de la capital del Cauca.



Según un comunicado del Hospital Universitario San José de Popayán, cinco de los heridos fueron ingresados a la institución; entre ellos se cuentan tres adultos, de 64, 55 y 32 años, y dos menores, de 9 y 10 años; todos presentan politraumatismos, pero se encuentran estables. Durante el viernes fueron valorados por los especialistas.



Silvio Eduardo Ortiz, ayudante de la chiva, narró los momentos de angustia que vivió durante el accidente. Asegura que logró arrastrarse para salvar su vida.

"La chiva quedó de pie, en ese momento yo quedé de frente, hacia arriba; cuando ya miré la chiva que venía encima de mí, la salvación mía fue arrastrarme hacia atrás; si no me hubiera cogido de lleno, me hubiera agarrado la chiva a mí porque fue un terrible accidente”, relató Ortiz.



Hasta finalizada la tarde del viernes, dos de las víctimas mortales fueron identificadas como Gómer Fernández Guerrero y Déiver Muñoz Bolaños.



Los cuerpos de todas las víctimas fueron enviados a Medicina Legal en Popayán para la identificación.



Algunos de los heridos fueron identificados como Consuelo Chávez Velasco, de 40 años, quien es ama de casa y vive en Briceño, Nariño, y Juliet Lorena Martínez Martínez, de 19 años, soltera y residente en San Pablo, también en Nariño.

Lucelly, hija de don Segundo Paz, tiene laceraciones en una rodilla.



En la lista de heridos aparecen además Roberto Carlos Guerrero, Segundo Gerardo Chávez, Javier Arcos Muñoz; María Raquel Urbano, de 65 años, José Norbey Martínez y Albeiro Ortiz.



César Sánchez, delegado del Ministerio de Transporte en el Cauca, llamó la atención de las autoridades del departamento debido a que en esta región circulan sin control vehículos tipo escalera con sobrecarga de pasajeros y materiales de forma regular cada día.



Sánchez expresó que, incluso, de Cali a Nariño atraviesan estos buses, sin que exista mayor control de los órganos competentes. A su vez, las autoridades de Tránsito y Transporte investigan si hubo fallas mecánicas.

Tenía 36 años de estar operando

Según datos de la Superintendencia de Transporte, el bus accidentado, que operaba en la modalidad de transporte mixto de pasajeros, estaba vinculado a la empresa Rutas del Sur S. A. Y si bien no tenía registros en cuanto a eventos viales, comparendos asociados ni infracciones de tránsito, y el domingo pasado había renovado el Soat, tenía más de 36 años de operación, ya que fue matriculado el 25 de agosto de 1983, según los datos del Registro Nacional Automotor.



Pese a que se trata de un vehículo viejo, el decreto único reglamentario del sector transporte avala su operación, porque aunque la edad base máxima de los automotores que presten este servicio no podrá superar los 20 años, la norma excluye los camperos y buses escalera, conforme a lo previsto en la Ley 276 de 1996.



