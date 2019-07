El desgarrador relato de niños en Catatumbo que conmueve a autoridades

Durante su periplo por la región del Catatumbo, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, experimentó este jueves un episodio conmovedor cuando alumnos de primaria de esta subregión de Norte de Santander ofrecieron su desgarrador testimonio como víctimas de la violencia y aseguraron que prácticamente dejaron de jugar en el polideportivo del pueblo por temor a quedar atrapados en un intercambio de disparos de los actores armados.

El texto fue leído por una alumna de la institución San Miguel del casco urbano de Hacarí, un municipio a 222 kilómetros de Cúcuta, considerada el epicentro del baño de sangre sostenido desde hace 15 meses entre la guerrilla del Eln y Los Pelusos por el dominio del negocio del narcotráfico.

Para nosotros ya no existe el sol de la liberta, la lluvia de las esperanzas tiende a volverse pálida y fría; no podemos salir a las calles a juguetear porque nos espanta el ruido de los cañones FACEBOOK

Los niños de Hacarí le entregan al Defensor del Pueblo una conmovedora carta que describe la situación que viven día y noche los menores en esta zona del Catatumbo en Norte de Santander.

La menor relató en un breve discurso algunos pormenores de su cotidianidad, resquebrajada por este conflicto armado, y aprovechó para clamar una rápida intervención por parte el funcionario con miras a cesar esta guerra.



“Para nosotros ya no existe el sol de la liberta, la lluvia de las esperanzas tiende a volverse pálida y fría; la noche nos aterra, no podemos salir a las calles a juguetear con los compañeros porque nos espanta el ruido de la voz de los cañones. No podemos jugar en el polideportivo porque el ruido de las balas nos asusta, nos hace correr y hasta nos puede matar”, exclamó la pequeña, junto a varios de sus compañeros.

🎥 #Vídeo | Conmovedor mensaje de niños de Hacarí (Norte de Santander) al Defensor del Pueblo cuando le cuentan la situación que viven en el municipio.

Vea el vídeo 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/JP6XJPR1Hk — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) July 18, 2019

La alumna hizo referencia a la polarización del país frente al Acuerdo de La Habana con la desmovilizada guerrilla de las Farc y agregó que “no podemos gritar el coro de los infantiles porque los enemigos de la paz han hecho en este municipio que el fantasma de la noche nos sumerja en la terrible desolación”.



Al finalizar, la menor de edad pidió a Negret que recogiera su “alarido angustioso” y gestionara una acción efectiva por parte de las autoridades del orden nacional para que su territorio recuperara la tranquilidad.

Es urgente ponerle freno a esta situación y mi insistencia es apuntarle a las conversación como se venían dando en La Habana FACEBOOK

El alcalde de Hacarí, Milciades Pinzón, se sumó a la súplica de esta comunidad educativa y le pidió al Gobierno que insistiera en los mecanismos de diálogo con la guerrilla del Eln en la búsqueda de alternativas para mejorar el crítico panorama de orden público.



“Lo que esta niña relató allí no es una exageración es lo que vivimos diariamente en nuestro municipio. Cuando ellos ven a una persona armada, salen corriendo a sus casas y ya no salen a las calles. Es urgente ponerle freno a esta situación y mi insistencia es apuntarle a las conversación como se venían dando en La Habana”, aseguró el funcionario.



El año pasado, esta guerra entre grupos violentos dejó aproximadamente 20 muertos y afectó la movilidad de 156.000 civiles, según informes de Naciones Unidas. En el marco de este conflicto, la Ocha documentó 34 enfrentamientos que provocaron la salida de 13.136 campesinos, el mayor número de desplazados de Colombia durante 2018.

Recientemente, esta racha armada se ha recrudecido de manera particular por acciones de la subversión, comandada por alias Gabino. En menos de 15 días, el grupo armado ha ejecutado más de 20 hechos de violencia, entre hostigamientos, secuestros y lanzamientos de granada, que han dejado un saldo de un teniente del Ejército y dos policías muertos.

