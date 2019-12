Dramático relato de joven que fue embestido por lancha en Santa Marta

En la clínica Cehoca sigue bajo observación médica, Andrés Felipe Chacón, el joven que el pasado sábado resultó con varias lesiones en el cuerpo, tras ser embestido por una lancha mientras disfrutaba de un baño en Playa Blanca, en Santa Marta.



Su mamá Sindy Fernández, dice que el joven de 20 años “está vivo de milagro”.



Según la mujer, las consecuencias del accidente pudieron ser de peor, de no ser por la rápida reacción del bañista que alcanzó a ver la embarcación cuando venía sobre él.

“Andrés me cuenta que se había sumergido al agua y cuando sale a la superficie visualizó una lancha que se acercaba a alta velocidad. De inmediato nadó lo más rápido que pudo, sin embargo, terminó siendo golpeado en el pecho y en la pierna derecha”, expresó.



El relato de la madre, añade que el joven se encontraba departiendo con varios amigos en un yate que atracó a Playa Blanca. “Varios se lanzaron al agua a bañarse, con tan mala suerte de que Andrés fue prácticamente atropellado por una lancha que transportaba una atracción turística conocida como gusanito”, añadió.

Andrés Felipe Chacón quedó aturdido por el golpe, así que tuvo que ser auxiliado y sacado del agua por otras personas que se encontraban en el lugar. En el yate lo transportaron al balneario El Rodadero y de allí fue conducido a una clínica, donde los médicos lo estabilizaron.



El diagnostico indicó que el joven sufrió politraumatismo en el tórax y en la pierna derecha, y está fuera de peligro, no obstante, se mantiene bajo observación.



La Dirección Marítima, entre tanto inició la investigación para definir sobre quién recae la responsabilidad de lo que sucedió y tomar las medidas.

El joven se encontraba departiendo con varios amigos en un yate que atracó a Playa Blanca. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

Al respecto, el Capitán Ibis Luna Forbes, director de la Capitanía de Puertos, anunció que durante esta temporada de fin de año, se aumentarán los operativos en los diferentes balnearios de Santa Marta, para verificar que las embarcaciones de todo tipo cumplan con la reglamentación y zonificación que tienen definida para su movilidad marítima.

“En estas playas que se prestan distintos servicios turísticos en lanchas, motonaves, yates y otras embarcaciones, hay unos parámetros que se deben acatar, en ese sentido estaremos haciendo la respectiva vigilancia, para imponer sanciones a aquellos que infrinjan la normatividad”, precisó la autoridad marítima.



De igual manera, el Capitán Ibis Luna hizo un llamado a los bañistas a que disfruten de las playas samarias con prudencia para evitar accidentes durante estas vacaciones, en las que el número de visitantes aumenta en altas proporciones.







Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv