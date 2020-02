Estremecedor relato de colombiano que sobrevivió a tiroteo en EE. UU.

El colombiano Efraín Zabaleta López, quien viajaba junto a su coterránea Lurvis Vence Jiménez, asesinada en un tiroteo registrado dentro de un bus en California, Estados Unidos, asegura que se hizo pasar por muerto, al pensar que los matarían a todos.

Zabaleta, quien viajó a visitar a su hijo y nieta, relata los momentos de angustia y horror vividos en la madrugada del pasado lunes, en el que primero tomaron un bus de la empresa Greyhound, de San Diego hacia San Francisco, cambiando de vehículo en Los Ángeles, ciudad en dónde al parecer se subió el desconocido que propició la tragedia.



“Venía dormitando, cuando de repente el tipo, a la una de la madrugada,

comenzó a hablar en voz alta en inglés y yo me decía, bueno este señor no respeta el sueño de los demás y seguí durmiendo cuando siento tres disparos, al sentirlos pensé que era terrorista y me deslicé al piso”, sostiene el testigo.



(Lea también: Colombiana murió en tiroteo en Estados Unidos)



Fue entonces cuando el cuerpo de Lurvis, quien viajaba a su lado, cayó sobre la silla en la que se encontraba sentado y pudo percatarse de que estaba herida en el oído, mientras seguía escuchando los tiros.

Seguí durmiendo cuando siento tres disparos, al sentirlos pensé que era terrorista y me deslicé al piso FACEBOOK

TWITTER

“Hizo como 15 tiros, yo lo que dije: este señor nos va a matar a todos y lo que hice fue abrazarla y colocar mi cabeza sobre la de ella, pensando que colocaría otro proveedor para seguir matándonos, me hice el muerto ahí en esos momentos, porque lo que yo esperaba era eso”, puntualiza.



Un paramédico de origen mexicano que viajaba junto con su esposa, fue quién se atrevió a desarmar al agresor, aprovechando que se le había descargado la pistola y ante el temor de que cambiara de cartucho. El agresor, al verse desarmado, se bajó rápidamente del bus.



(Además: Drama de familia de colombiana que murió en tiroteo en EE. UU. )



Todo fue cuestión de segundos, por lo que continuaron su camino por unos cinco minutos hasta llegar a una estación de servicios, para esperar a las autoridades.



Efraín, el paramédico, su esposa y otro compañero de viaje debieron pasar el lunes en un sitio de comidas rápidas mientras las autoridades practicaban la diligencia de levantamiento de cadáver, para luego rendir declaración de lo sucedido en una estación de Policía.



(En fotos: Trágicas muertes de colombianos en el exterior que enlutaron al país)



Esta era la primera vez que Efraín y Lurvis viajaban juntos. Salieron el sábado desde su tierra natal el municipio de El Molino, en el sur de La Guajira hacia Bogotá, para luego tomar un vuelo, en la mañana del domingo, hacia Ciudad de México y luego a Tijuana, donde continuaron su viaje en carretera hacía los Estados Unidos.



Efraín señaló que fueron momentos muy difíciles y dolorosos que jamás había vivido, por lo que tratará de disfrutar su estancia en ese país junto a sus familiares, pero no como lo esperaba, “la vida sigue y uno debe echar para delante”.

Ella es Lurvis Vence Jiménez. Foto: Archivo particular

Familia de colombiana asesinada llega a EE. UU.

Este lunes llegó a los Estados Unidos Orlando Duarte Vence, uno de los hijos de la colombiana asesinada en el tiroteo del autobús en California, con el propósito de conocer más detalles sobre el caso y realizar los trámites de rigor, ya que las autoridades han sido herméticas con la información y solo la darían a conocer de manera directa a sus familiares.

RIOHACHA