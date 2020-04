Reinician obras de proyectos viales de cuarta generación en el Llano

Poco a poco se van iniciando los trabajos de construcción de las vías de cuarta generación en el Llano, que estaban paralizados desde hace tres semanas, a raíz del estado de emergencia decretado por el Gobierno para controlar la pandemia del coronavirus.

La primera en hacer el anunció del reinició de los trabajos fue la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), que adelanta las obras la construcción del proyecto de doble calzada entre Chirajara y Villavicencio, de la vía al Llano.



La constructora anunció que cumpliendo con los protocolos y estrictas medidas de protección de bioseguridad para proteger a los trabajadores, usuarios y comunidad; paulatinamente reinicia los trabajos de construcción del proyecto, comenzando con el túnel paralelo de Buenavista, que tiene una extensión aproximada de 4,6 kilómetros.



Las medidas de seguridad las estableció Coviandina con el aval de los ministerios de Salud, Trabajo y Transporte y, de acuerdo con lo definido por el decreto 531 del 8 de abril de 2020, del Ministerio del Interior.(Le recomendamos leer: Cierran vía Bogotá - Villavicencio para evitar propagación de covid-19)

Para hacer esas labores, señala la concesionaria, el personal empezó a incorporarse durante la presente semana de manera gradual a las diferentes áreas y serán trasladados en los vehículos dispuestos por el constructor, los cuales serán sometidos a los procesos de desinfección y limpieza.



Únicamente trabajaran personas no mayores de 60 años y se les hará verificación de condiciones de salud, toma de temperatura, situación de oxígeno y presión arterial al ingreso, durante la jornada y a la salida del turno.



Las jornadas serán de 10 horas aproximadamente, de lunes a sábado y por grupos de 10 trabajadores como máximo. También se contará con zonas de desinfección, puntos bioseguros y entrega de dotación de seguridad al personal.



De su parte, fuentes de la Concesionaria Vial del Oriente (Covioriente), que adelantas las obras del corredor vial Villavicencio-Yopal, informó que presentaron el plan de reactivación de obras prioritarias a la interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura y están a la espera del cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad por parte de los subcontratistas para poder ir reiniciando los trabajos gradualmente.



En relación con la preocupación de algunos alcaldes cuyos municipios están ubicados en el corredor vial, de que se pierda el control que han realizado a la pandemia, con muy buenos resultados, la fuente señaló que la concesionaria y sus subcontratistas están comprometidos con la seguridad y se van a tomar todas las medidas establecidas por el gobierno.Agregó que hasta que el cronograma de reinicio de obras no esté aprobado no lo darán a conocer a los usuarios de la vía.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO