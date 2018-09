‘Encarrilarán’ de nuevo el polémico proyecto de la estación en Armenia

Después de más de dos años de suspensión en las obras del complejo cultural que se adelantaban en los predios de la antigua Estación del Ferrocarril y de que la Alcaldía de Armenia anunciara que taparía la excavación donde inicialmente se habían proyectado los parqueaderos, ahora se conoció una nueva posibilidad para ‘revivir’ este proyecto.

Se trata de que al parecer, al polémico proyecto le habría salido un socio, así lo dijo en uno de sus últimos eventos como alcalde encargado, Álvaro Arias Young.



“En la última conversación que tuve con el director de Invías (Instituto Nacional de Vías) me dijo: alcalde estamos en condiciones de hacer la cesión y de darle toda la legalidad para que disponga del lote y de los 32 mil metros cuadrados que hoy son propiedad de Invías, pedimos como contraprestación y es que nos haga socios del proyecto”.

​

Añadió que “me dijo que pensáramos en algo y yo le propuse hacer un museo de los ferrocarriles de Colombia y me dijo sí, pero que Invías como socia del proyecto debe salir en toda la imagen institucional del proyecto”.



Cabe recordar que el ex alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, reveló en enero pasado que la titularidad del lote, donde la administración anterior realizó una gran excavación, le pertenece a Invías y por esto debían restituirlo.



Aunque Invías cedió a la Alcaldía la titularidad de los lotes donde están ubicadas tanto la antigua edificación férrea y las bodegas aledañas, el predio localizado entre estas edificaciones y donde se hizo la excavación, no pudo cederse.



Las labores de excavación en este predio le habrían costado al municipio más de 2.500 millones de pesos. Además, las obras fueron suspendidas por el Ministerio de Cultura pues no tuvieron en cuenta el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) de este lugar.

​

Este proyecto, que fue bandera de la administración de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia, ha sido tan criticado que incluso fue denominado como ‘el hueco de la infamia’, durante un evento liderado hace un mes por artistas en el Museo de Arte Quindiano (Maqui).



Durante el mismo evento donde se conoció el interés de Invías por el proyecto, el arquitecto Edgar Aristízabal manifestó que “todos hemos sido cómplices del abandono en que se encuentra el proyecto y la iniciativa a través de la corporación Quindío Competitivo es despertar como sociedad civil, academia, gremios y demás y es dar un paso de sí se puede”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO