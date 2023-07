Lilibeth Cervantes, conocida como la 'Reina de la Champeta', llora la muerte de su hermano por cuenta de un sicario. La artista con bastante popularidad en el Caribe colombiano exige que las autoridades capturen a los responsables del crimen.

Jorge Andrés Cervantes, de 32 años, era un lanchero que transportaba turistas. De acuerdo con su familia, dejó por un momento sus labores y se dirigió al mercado de Bazurto, importante sector comercial de Cartagena, al parecer para cumplir con una cita.

Estaba dentro de un establecimiento de víveres cuando un hombre arribó, con prendas de color negro y casco de motocicleta. Caminó hasta la puerta del local, desenfundó un arma y le disparó, como quedó registrado en una cámara de seguridad. El sicario subió a una moto y huyó.

Los presentes se refugiaron por el sonido de las balas y algunos trataron de socorrer a Cervantes. Pese que fue traslado a un centro asistencial, murió minutos después por la gravedad de las heridas: recibió un disparo en la cabeza.

"Me duele mucho, mi hermano, mi hermanito. Él era el consentido de la casa. No sabemos qué pasó, él no era de problemas, solo se dedicaba a su trabajo de lanchero", dijo la cantante para el medio local El Universal.

Las autoridades investigan los móviles del caso y analizan cámaras de seguridad para tratar de identificar a los implicados.

"Él vivía con nosotros acá en mi casa, en Tierrabomba. Acá lo vamos a velar. Esto es muy doloroso", comentó la intérprete de 'La Cebolla'.

De acuerdo con cifras de la Policía, se reportan 31 homicidios solo en el mes de julio en Cartagena, 19 de los cuales son casos de sicariato.

