Afectados 85 mil estudiantes por reinicio de clases traumático 

Un regreso a clases lleno de dificultades han tenido los estudiantes de colegios públicos en Santa Marta, a raíz de los cese académicos promovidos por el Sindicato de Educadores para exigir unos pagos atrasados por la Alcaldía.

En menos de 10 días de haberse reiniciado el calendario escolar, ya se han realizado dos suspensiones de actividades en las instituciones educativas de carácter oficial, lo cual ha perjudicado a más de 85 mil alumnos en la capital del Magdalena.



El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena (Edumag) informó que esta anomalía académica ha sido provocada por no pago del retroactivo salarial 2019 por parte de la Secretaría de Educación Distrital.

Ante este incumplimiento, Edumag convocó a los profesores a una concentración en la parte externa de la Alcaldía, donde desarrollan la denominada ‘Operación Cobremos’.



“Los recursos para el pago del mes de junio y el retroactivo ya fueron asignados y girados a las a las entidades territoriales certificadas, sin embargo, todavía no se hacen efectivos”, manifestó María del Carmen Ceballos, presidenta del Sindicato de Educadores del Magdalena.



La primera manifestación pública de los profesores en Santa Marta, se adelantó un día después de haber iniciado las clases del segundo semestre del año. En ese momento se logró un acuerdo con la Alcaldía respecto a las solicitudes que se expresaron, sin embargo, tampoco se incumplió, por lo que nuevamente este 17 de julio se programó otro cese de actividades académicas.



Por medio de un comunicado, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, Edumag, hizo público su descontento y los argumentos por los cuales deciden realizar esta manifestación.



“Se había comprometido a pagar a partir del martes 16 de julio el retroactivo salarial correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, pero tal pago no se hizo efectivo. Así mismo, la falta de administrativos (aseadoras, celadores) el nombramiento de docentes y directivos docentes, la legalización de los predios de las instituciones educativas, las infraestructuras, es seguro estudiantil, el transporte escolar, la implementación de la jornada única con garantías y el Plan de Alimentación Escolar”.



El escrito dijo igualmente que “responsabilizamos al señor Andrés Rugeles y a su secretario de educación, Álvaro Lastra, por el daño que se le causa a las actividades académicas de las instituciones educativas del distrito”.

Colegios en emergencia sanitaria

Tanques de basura repletos y baños cerrados por falta de liempieza, son algunos de los problemas de los colegios públicos de la ciudad. Foto: Roger Urieles Velasquez

Mientras que todos los colegios públicos podrían retomar clases este jueves si se concreta una fecha del pago de lo que se adeuda a los docentes, la IED Nicolás Buenaventura del sector de Luis R Calvo y la IED Simón Rodríguez de Mamatoco se mantendrían cerradas debido a la crisis sanitaria que se presenta por falta de aseadoras.



En ambas institución los profesores, rectores y padres de familia acordaron que se suspendieran las clases hasta que la Secretaría de Educación, resolviera el problema que existe y nombrara personal administrativo.



“Los estudiantes están dando clases en medio de basuras y ni siquiera pueden hacer sus necesidades fisiológicas pues los baños permanecen fuera de servicio ante la falta de limpieza”, indicó el padre de familia, Danilo Blanco.



En los colegios, algunas madres de familia habían venido realizando el aseo, sin embargo, al no tener ninguna respuesta de la Secretaría de Educación, decidieron no continuar con esta colaboración y esperar una solución definitiva.



El secretario de Educación, Álvaro Lastra al respecto manifestó que “se han dado tropiezos para poder cumplir con el tema de las aseadoras porque el Ministerio de Educación nos dijo que mientras no hiciéramos el cierre financiero de 2018, que ha debido hacerse hace varios meses, no podíamos disponer de dinero porque objetivamente no sabíamos con cuánto dinero contábamos”.

