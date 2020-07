Así avanza el retorno de universitarios a los campus en Manizales

De las seis universidades acreditadas que existen en Manizales, tres de ellas abrieron sus puertas a los estudiantes.

Los universitarios que requieren prácticas en laboratorios son los primeros en retornar a los campus antes del 1 de agosto, fecha propuesta por el Gobierno Nacional para volver a las aulas tras la ausencia en las aulas de clases por la pandemia del coronavirus.



La Universidad de Manizales, la Católica y la Autónoma permitieron el ingreso de estudiantes de carreras como medicina, enfermería,bacteriología, ingeniería biomédica e ingeniería ambiental.



Entre tanto, las universidades de Caldas y la Nacional, sede Manizales, están a la espera de autorización de protocolos, pero sus directivas anunciaron que en los próximos días permitirán el ingreso de estudiantes.



“Los estudiantes de medicina están trabajando en laboratorios y un hospital simulado. Seguimos estrictos protocolos y entran solo de a ocho personas repartidas en un espacio de dos pisos. Con esa modalidad se espera que puedan culminar sus semestres el próximo 15 de julio. Las demás carreras lo hicieron todo de manera virtual”, indicó Jorge Iván Hurtado, vicerrector de la Universidad de Manizales.

Las jornadas se han extendido para lograr dar cobertura a todos los estudiantes que no pudieron practicar con pacientes reales.



“Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. están operando; sin embargo, algunos -por decisión propia- han podido ir a hospitales en municipios que no registran casos de covid-19”, apuntó Hurtado.



En el caso de la Universidad Autónoma de Manizales (UAM), se habilitaron 18 de los 42 laboratorios con los que cuentan las instalaciones, permitiendo que sus estudiantes de facultades de salud, ingenierías y estudios empresariales regresen. Para lograrlo, se valieron de la tecnología.



“Estamos utilizando inteligencia artificial para detectar situaciones, por ejemplo cámaras que identifican la temperatura y si alguien no usa tapabocas. Además, creamos aplicaciones donde, quienes están yendo al recinto, registran su situación de salud diaria, como temperatura o afectaciones respiratorias, de esta manera podemos identificar señales de alerta”, señaló el rector de la UAM, Carlos Eduardo Jaramillo.



Lo propio está haciendo la Universidad Católica. Al igual que las demás universidades, bajo protocolos de desinfección y distanciamiento social permitieron el ingreso, pero con alternancia. Por ejemplo, los estudiantes de bacteriología ingresaron entre el 2 y el 12 de junio, mientras que los de ingenierías lo hicieron del 17 al 24, y así con otros programas de las diferentes facultades.

Aunque la virtualidad no ha sido bien acogida por muchos estudiantes de las diferentes universidades, el deseo de terminar sus formaciones impulsa a algunos a regresar, por eso en las instituciones públicas funcionará con previo registro y de manera voluntaria.



“La directriz no es obligatoria y partimos de la solicitud que nos han hecho las facultades y los directores de laboratorios. Es absolutamente voluntario y será progresivo, el primero de agosto no volverán a clase los más de 11.000 estudiantes que frecuentaban el campus, se hará poco a poco y cumpliendo con los protocolos establecidos”, explicó Alejandro Ceballos, rector de la Universidad de Caldas.



Tal como la Universidad de Caldas, la sede Manizales de la Universidad Nacional está a la espera de aceptación de protocolos de bioseguridad, pero acogiéndose a las determinaciones nacionales permitirá el ingreso progresivo a laboratorios –inicialmente- de estudiantes de postgrados o en procesos de formulación de tesis o trabajos finales.



“Esperamos que la aprobación por parte de la Secretaría de Salud de la ciudad se dé esta semana para dar inicio a esta modalidad y recibir a los estudiantes”, expresó Camilo Younes, vicerrector de la sede.



Sobre el futuro, Younes, al igual que los demás directivos, aseguraron que será la pandemia la que defina si volverán pronto a la normalidad académica o si deberán mantener estos protocolos.



“En nuestro caso, entendiendo que el 50 por ciento de nuestros estudiantes son foráneos, las actividades que puedan hacerse presenciales se seguirán haciendo así, no los podemos hacer venir a que se encierren en un apartamento sabiendo que pueden ver las clases desde sus casas a través de la tecnología”, apuntó el vicerrector.

En Manizales, conocida como la ‘ciudad universitaria’, por albergar 13 instituciones de educación superior, seis de ellas universidades acreditadas, la no presencia de universitarios no es un problema que únicamente afecta en lo académico, sino que también golpea a lo económico, pues todas las actividades relacionadas con ese sector

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

En Twitter: @Laurau_c