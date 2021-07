Profesora dio positivo para covid tras dos días de volver a clases y murió

Padres de familia, estudiantes y profesores de Armenia expresaron su preocupación tras el reciente fallecimiento de la docente Miriam Quintero López, adscrita a la institución educativa Normal Superior del Quindío sede Rojas Pinilla, y quien estaba contagiada de covid-19 desde hace algunos días.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud de Armenia, la maestra presentó síntomas el 14 de julio, dos días después de iniciar las clases presenciales y se activaron los protocolos de bioseguridad. La docente se aisló junto a los docentes y estudiantes que tuvieron contacto con ella, y se tomaron 19 pruebas para detectar el virus, las cuales salieron negativas.



"La Secretaría de Salud nos dijo que la docente se contagió en ambiente familiar y lastimosamente después de varios días en el hospital falleció. Tenemos la ruta de rastreo y cuando ella dijo que se sentía mal se activó y se aisló todo el grupo", informó la secretaria de Educación de Armenia, Julieta Gómez.



La secretaria agregó que solo el nieto de la docente estaba contagiado, pero también se aisló en cuanto su abuela presentó síntomas. Quintero López ya había sido vacunada con una dosis del biológico de AstraZeneca y estaba pendiente de la segunda dosis.



Actualmente en Armenia, el 80 por ciento del total de los 36.000 estudiantes está tomando clases presenciales en 28 instituciones que cuentan con 72 sedes. "Se han presentado tres casos de menores contagios durante este inicio de presencialidad, pero se han tomado todas las medidas", dijo la funcionaria.



Hasta el momento, se han registrado 2.841 personas vacunadas entre docentes y administrativos que tienen el esquema completo. "Entre 10 y 15 docentes están sin esquema porque a unos les dio covid y otros están pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca", aseguró Gómez.



Profesores han señalado que los protocolos de bioseguridad son insuficientes en algunas instituciones. Foto: El Tiempo

El rector de la institución Normal Superior del Quindío, Luis Antonio Cobaleda, informó que pese al caso de la maestra Quintero López, "ningún docente o estudiante tiene síntomas al día de hoy, pues de manera inmediata la docente fue a la EPS y se aisló. La Secretaría de Salud nos ha dicho que no es posible tener síntomas en dos días, así que parece que el contagio fue antes de llegar al colegio y nosotros hemos tomado todas las medidas".

Desde hace semanas, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq) ha venido llamando la atención sobre las cifras de contagios y de fallecimientos por covid-19 y reclaman que todavía faltan profesores por recibir el esquema completo de vacunación.



"Llamamos la atención del gobierno municipal porque desde un principio lo dijimos, los maestros que no tengan el esquema completo de vacunación no tenían por qué haber sido citado a la presencialidad, y la profesora Miriam fue una de ellas y la norma lo prohíbe", afirmó Héctor Elías Leal, presidente del Suteq.



Por su parte, una docente de un colegio de Armenia expresó que el gremio tiene tristeza por la partida de la compañera y denunció que "hay una gran preocupación por los que quedamos laborando en el marco de una gran situación de riesgo permanente que amerita toda la atención del gobierno local, porque no hay aseadoras nombradas o permanentes en algunas instituciones para el proceso de desinfección como mínimo".



Además, un padre de familia que pidió reservar su nombre manifestó que "algunos profesores le han dicho que hay niños que se han contagiado desde que inició la presencialidad pero las directivas de los colegios no han querido dar a conocer todo estos casos".

