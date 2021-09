Registraduría reconoció  identidad sexual de primera mujer trans wayú

Georgina Epiayú es una indígena wayú de 69 años que toda su vida habitó en el cuerpo de un hombre, pero ella siempre se sintió mujer.



A los 18 años se marchó de su comunidad, donde la reconocían como Jorge, en procura de construir su verdadera identidad.



Después de un largo trasegar, en las últimas horas, Epiayú se convirtió en la primera mujer trans wayuu que logra ser reconocida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Además, por primera vez recibirá su cédula, porque trasegó toda una vida indocumentada.

La pandemia pospuso el sueño

El día que puso su huella para recibir su cédula como mujer Foto: Cortesía: Estercilia Simanca

Después de año y medio de iniciar su trámite, el 22 de enero del 2020, este se vio truncado por la pandemia y las nuevas reglas de la virtualidad, que ella aún no logra dominar.



No obstante, ahora está a punto de alcanzar su objetivo, cuando reciba su cédula de ciudadanía luego del registro realizado el pasado jueves en Uribia.



Georgina Epiayú había sido citada para el pasado miércoles, pero las lluvias le impidieron llegar.



Ella cuenta las horas, luego de que el Registrador Nacional, Alexander Vega, conociera el caso y facilitara el proceso.

Nunca reclamó su primera cédula

con el nombre de Jorge



Pero no es la primera vez que ella solicita su documento de identidad ante la Registraduría.



Su primera cédula la tramitó como Jorge Epiayú, en una de esas jornadas de cedulación masiva que acostumbran a realizar en los pueblos indígenas, pero nunca reclamó, y Jorge Epiayú se quedó guardado en un anaquel de la Registraduría, mientras Georgina vagó por el desierto indocumentada.



“Nunca se sintió conforme con ese nombre porque no se sentía hombre y nunca fue a reclamar la cédula porque no sabía que debía hacerlo, como siempre ocurre”, indicó su abogada Estercilia Simanca, quien la asesoró en todo el trámite realizado.

Tramitó su cédula como Georgina hace 46 años



A los 23 años, Georgina ya se había asumido como mujer y aprovechó una jornada masiva para sacar su cédula nuevamente.



Recuerda que fue con una manta, que es el traje típico que identifica a las mujeres wayú, tenía el cabello largo y usaba aretes, e hizo fila con las demás indìgenas.



“Su segunda cédula la tramitó el 17 de junio de 1975, es decir 40 años antes de que emitieran el decreto que permite cambiar el sexo por escritura pública ante un notario”, sostuvo la abogada.



El funcionario la vio como mujer y la ceduló como Georgina Epiayú, nunca le preguntaron el sexo, porque no existía esa casilla, pero si quedó consignado que se dedicaba a ‘labores domesticas’, en la casilla de educación aparece ‘analfabeta’ y como idiomas que habla: ‘Guajiro’.

Nunca había portado cédula



A pesar de haber tramitado el documento hace 46 años ante la Registraduría, su cédula como mujer tampoco la reclamó.



Según su abogada, no sabía que debía regresar a buscarla, por lo que ha permanecido indocumentada todos estos años. Hoy , de nuevo solicita el documento porque necesita afiliarse al sistema de salud.



Cuando Simanca comenzó a hacer trámites para el cambio de nombre y de género por escritura pública se encontró que tenía dos cédulas en anaqueles: una como Jorge y otra como Georgina.



“Como la cédula de Jorge fue sacada primero que la de Georgina, las huellas bloquearon automáticamente el segundo documento. Entonces se puede decir que ya existiendo la casilla de sexo, Georgina es la primera mujer trans en el territorio reconocida por la Registraduría”, sostiene la abogada.



Según la cédula, Georgina nació un 31 de diciembre de 1952, y le pasó igual que a un gran número de indígenas de su etnia, quienes a la hora de acudir a las jornadas de registro no recuerdan el día de su nacimiento.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

