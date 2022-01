La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló las firmas suficientes para que junto con el Consejo Nacional Electoral elaboren el calendario de elecciones y en las urnas se pueda decidir la suerte del mandatario.



El comité promotor de la revocatoria, a través de su vocero John Turizo entregó 62.370 firmas a la Registraduría, de las cuales se necesitaban 14.900 para que el proceso de revocatoria siguiera su curso.



Cinco meses de recolección

Señaló, que las firmas se recolectaron durante 5 meses y por intermedio de la empresa privada, Huella Electoral fueron auditadas en Bogotá.



"La empresa entregó un informe indicando inicialmente que 52. 454 firmas cumplían con los requisitos legales y ahora la Registraduría nos indica sobre el aval de las firmas suficientes para que en las urnas se decida, si continúa en el cargo, o por el contrario es revocado su mandato", manifestó.



De acuerdo con el abogado y líder de la revocatoria, John Turizo, 13.297 firmas no fueron avaladas por qué el número no corresponde con el nombre que escribieron.

Así mismo, que en 465 estaban ilegibles los nombre, 801 con datos incompletos, 1.372 por formularios duplicados, 2.93 por renglones en blanco y 1.351 por datos improcedentes.



En total se descartaron 22.930 firmas por parte de la Registraduría Nacional. El alcalde de SIncelejo y sus asesores jurídicos no se han pronunciado sobre el informe entregado.



Espera ahora el comité de revocatoria del mandato del alcalde, que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral den a conocer la fecha para que los sincelejanos vayan a las urnas a votar por la revocatoria.





Francisco Javier Barrios

Especial para El Tiempo

Sincelejo