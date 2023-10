Registrador dice que Fuerza Ciudadana no llevará candidato a Alcaldía de Santa Marta

En los últimos días, el partido Fuerza Ciudadana ha realizado una intensa labor puerta a puerta para promocionar a su candidato Jorge Agudelo, quien logró recientemente ser inscrito tras una medida cautelar de un juez.



Sin embargo, el registrador nacional, Alexander Vega, ha declarado en una rueda de prensa este miércoles que tiene conocimiento de que este partido político, vinculado al recientemente renunciado gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, no contará con un candidato en las próximas elecciones del 29 de octubre.

Jorge Agudelo, candidato a la Alcaldía de Santa Marta. Foto: Cortesía

Al momento de escrutar, ese voto no se contará, es como si no existiera en el tarjetón

"El CNE y la Registraduría acaban de ser notificados de que el tribunal del Magdalena avocó todas las tutelas del candidato de Fuerza Ciudadana y le negó el derecho o lo declaró improcedente", informó Vega a la agencia de prensa Colprensa.



Aunque no mencionó nombres, se entiende que se refiere a Jorge Luis Agudelo, quien buscaba la Alcaldía de Santa Marta en reemplazo de Patricia Caicedo.



De acuerdo a lo expresado por el registrador, la imagen de Jorge Agudelo aparecerá en el tarjetón debido a que ya habían sido impresos antes de esta decisión, pero "al momento de escrutar, ese voto no se contará, es como si no existiera en el tarjetón".

Además, señaló que "no es solo él, hay varios candidatos cuyas candidaturas han sido revocadas y que aparecen en el tarjetón".



El Registrador insistió en que esta decisión provino de un juez. Sin embargo, anticipó que podría haber una imposibilidad administrativa para reemplazar al candidato: "El Consejo Electoral acaba de convocar una sesión plenaria para resolver, pero lo más probable es la revocatoria".



En el caso de Jorge Agudelo, se había evaluado su inhabilidad debido a que su inscripción se realizó fuera de las fechas establecidas en el calendario electoral, concretamente el pasado 10 de octubre.



Los líderes de Fuerza Ciudadana han expresado que, si la candidatura no se hace efectiva, promoverán el voto en blanco para forzar nuevas elecciones.

Fuerza Ciudadana dice que afirmaciones de Registrador son falsas



Quisiera escuchar al Registrador, eso no es cierto

Consultado sobre esta información, uno de los líderes de Fuerza Ciudadana y candidato a la gobernación del Magdalena, Rafael Martínez, aseveró que no han recibido notificaciones al respecto. "Quisiera escuchar al Registrador, eso no es cierto.



En el despacho del juez de tutela, seguimos luchando por el derecho constitucional; hasta el momento, nada ha cambiado", declaró Martínez.



También señaló: “El pícaro @Registraduria Alexander Vega mintió en su desespero de cumplirle a los cárteles narcopoliticos del Magdalena que lo sostienen”.



Para el representante de Fuerza Ciudadana es absolutamente falso que el Tribunal Superior del Magdalena adoptara decisión de acumular tutelas.



“Todo lo contrario, en decisión fechado de hoy la magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Magdalena, Isis Ballesteros, negó por ser absolutamente improcedente la solicitud de acumulación hecha por la señora Vanessa Bermúdez y en consecuencia reconoció la autonomía y total independencia del Juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta para continuar con el curso de la acción de tutela que discurre en su despacho”, puntualizó.



Entre tanto Carlos Caicedo, líder del partido Fuerza Ciudadana expresó en sus redes sociales: “Advertencia!* dineros de las mafias se mueven en el @CNE_COLOMBIA para incidir en decisiones que violan los derechos democráticos. Los clanes están influyendo, una vez más, en este plan para cercenar las aspiraciones de nuestro partido @fzciudadana de tener candidato a la Alcaldía de Santa Marta”.



También señaló a magistrados de prepago y al registrador nacional de estar participando de un supuesto plan contra su partido.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO SANTA MARTA

En X: @rogeruv