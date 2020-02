Registrador de Ciénaga busca ser reintegrado con tutela

Después de 42 días de haber sido declarado insubsistente por la delegación del Magdalena, presuntamente por la expedición de identidades falsas a extranjeros; a través de una tutela, el ex registrador de Ciénaga, Eduardo Noguera Dangond, busca regresar al cargo.



Noguera Dangond quien se había visto involucrado por diligenciar cédulas a ciudadanos de otros paises, entre ellos dos presuntos integrantes de Al Qaeda, recibió notificación del Juzgado Segundo Promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena en la que acepta una tutela que tiene como fin su reintegro.

Noguera Dangond dijo que, dentro de la justificación de la demanda, está el derecho al trabajo considerando que su sueldo es el único sustento para su familia.



En el caso de Noguera aparecen los presuntos hombres oriundos de La Guajira, Pivijay y Ciénaga Al Raefee, cuyo documento fraguado dice nació el 1 de enero de 1974 y su número de cédula es 1.221.979.790; Tuameh Tuameh, quien nació en 1964 y su número de cédula es 1.221.979.791 y Al Harari Al Harari, quien, supuestamente, nació el 1 de abril de 1971, y su número de cédula es 1.221.979.792.



El ex registrador de Ciénaga dijo que el 5 de diciembre de 2017 cuando se enteró de la situación de la presunta expedición de cédulas, fue la primera persona en hacer la denuncia respectiva ante la Fiscalía.



Con relación a la tutela manifestó que “nosotros lo impetramos porque ese acto administrativo por el que me declaran insubsistente no se encuentra motivado. A pesar, que los actos de libre nombramiento y remoción no necesitan una motivación expresa, sí es necesario a la hora acudir a la jurisdicción contenciosa y velar por los derechos que creo que tengo en mi permanencia en el cargo como registrador de Ciénaga”, indicó.



Luego que se le acusara de expedir las cédulas, Eduardo Noguera fue suspendido en diciembre de 2017, sin embargo, después que demostrara que los documentos no fueron expedidos en su despacho, “me volvieron a suspender por no hacerlo”.



“En Ciénaga supuestamente se prepararon tres tarjetas decadactilares a tres ciudadanos, pero nunca se adelantaron las cédulas de ciudadanía, y por eso, eso fue el 16 de noviembre, se llevó la producción mensual al centro de acopio, en la Delegación Magdalena y se hace una copia de seguridad o backup y salen todos los procesos. No aparecen las tarjetas físicas, pero si en la copia de seguridad. Si ven que hay un faltante de tarjeta, debieron llamar a ver, qué pasaba, nuca hubo tal requerimiento”.



Asegura que un año después se enteró del caso y adelantó las denuncias pertinentes, pero fue suspendido.



Dijo que es ajeno tanto constitucional como legalmente a cualquier responsabilidad, además en la actualidad aparecen en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tres registros civiles vigentes de estas tres personas. “Registros de estas tres personas que fueron post grabados en la notaría primera de Cartagena, los post grabaron en la de Pivijay el 17 de septiembre de 2016”.



Indicó que en tal como lo indicó en su tiempo Janet Rodríguez Pérez, que era jefa de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional, si el registro está grabado, hay que hacerle la cédula por primera vez obligatoriamente.



Reitera que lo curioso es, que se demostró que no había hecho las cédulas, que no hubo expedición de los documentos en su despacho, asegura que a través del auto del 24 de enero “me suspendieron nuevamente, ahora porque no las había hecho”.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv