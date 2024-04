Regiones enfrentan estragos de la sequía pero aún no se habla de racionamiento

La intensa ola de calor que vivió el país a comienzos de este año generó afectaciones que hasta el momento mantienen a varias regiones en alerta por situaciones críticas de sequía y desabastecimiento.

No obstante, tras los anuncios hechos de racionamiento de agua y medidas de prevención en Bogotá por los bajos niveles de abastecimiento en los principales embalses, en otras regiones manifestaron que, hasta el momento, no se han considerado estas acciones.

En Santander, por ejemplo, hay 34 municipios con desabastecimiento de agua debido a que los ríos de captación (Magdalena, Carare, Suárez, Chicamocha, Sogamoso y Oro) están por debajo del 60 por ciento de su cota de desbordamiento.

Pese a la sequía por la que atraviesa la región, autoridades no han enviado la alerta de racionamiento de agua como se ha conocido en Bogotá. Los municipios seriamente afectados en los que se abastecen con carrotanques son Aratoca, Cabrera, Barichara, Santos, Vélez, Confines, Betulia, Suaita, Guapotá, San Benito y Capitanejo.

El embalse de San Rafael está al 53 por ciento.

El embalse de Topocoro está con una cota del 18.43 por ciento, demasiado baja, ya que normalmente está en el 90 por ciento, sin embargo, Isagén asegura que, la cota mínima es 270 metros sobre el nivel del mar, es decir, se encuentra a 11.45 metros del nivel más bajo.

La alarma por los bajos niveles en este embalse se debe a que esta represa brinda el 8 por ciento de energía al país. Si la cota sigue disminuyendo, podría haber riesgos en cuanto al suministro de luz.

“Aún no se está ejecutando el racionamiento de energía, no tenemos ningún tipo de información o que se presente este tipo de alerta. Y Bucaramanga y su área metropolitana tampoco tiene racionamiento, tenemos niveles bajos de captación, pero aún no han anunciado nada”, dijo Eduardo Sánchez, coordinador de Gestión del Riesgo en Santander.

De igual forma, la situación en Magdalena también es alarmante. La ausencia de lluvias y las altas temperaturas están intensificando los estragos, especialmente en por los menos nueve municipios y sus corregimientos y veredas, que enfrentan desabastecimiento de agua potable. Al igual que en su capital Santa Marta.

Carrotanques de la UNGRD.

El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, ha dispuesto una flota de carrotanques para abordar la escasez de agua en los pueblos. "Ya se priorizaron los casos más críticos y atacamos la necesidad de una manera eficiente", afirma el gobernador.

Los carrotanques tienen un calendario de distribución al igual que en la ciudad para poder llevar el agua a las comunidades que tienen más de un mes sin acceso al preciado líquido.

Mientras tanto, el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suárez, dijo que ante la situación de racionamiento de agua que se vive en Bogotá, la corporación, de manera anticipada ya había tomado medidas para evitar que este panorama se viva en Cali y en el Valle del Cauca.

Es por eso que le informó a todos los vallecaucanos “que la represa de la Salvajina se encuentra en un 42 por ciento de su capacidad. Es normal que esté en ese nivel, está permitiendo que Puerto Mallarino, que recoge el agua, está en 171 metros cúbicos por segundo, es muy bueno el caudal que tiene en este momento nuestro río Cauca”, dijo Suárez.

En cuanto a la represa de Sara-Brut, que presta sus servicios para el centro y norte del Valle del Cauca, el director de la CVC detalla que “se encuentra en un 85.9 por ciento de su capacidad, es decir, que el Valle del Cauca no tiene problemas para el abastecimiento de nuestro recurso vital”.

A pesar de estas cifras, el funcionario invita a no bajar la guardia y a ahorrar el vital líquido.

Suárez agregó que la región aún vive el fenómeno de 'El Niño' y desconoce con precisión cuándo culminará, pero asegura que en el momento se vive una etapa de neutralidad, en la que unos días hace sol y otros, lluvia.

“Esperamos que la mayor intensidad empiece entre el 15 de abril al 30 de mayo. Por eso es importante que nos vamos preparando también para cuando lleguen las lluvias, pero por ahora dediquémonos a tomar las medidas de protección y de cuidado nuestro recurso hídrico y confiemos en el manejo que le estamos dando a nuestros avances, porque para nosotros lo primordial es que todos los Valle del Cauca nos tengan el agua potable”, agregó.

Seguimiento a fuentes hídricas

En Barranquilla, municipios del Atlántico y en Cartagena, no se reportan riesgos de desabastecimiento de agua por el fenómeno de 'El Niño'. Sin embargo, las autoridades locales, del medio ambiente, y las empresas que prestan el servicio público mantienen seguimiento a las fuentes hídricas.

Desde la empresa Aguas de Cartagena, indicaron que la ciudad no enfrenta riesgo de desabastecimiento en el acueducto local, a pesar de la marcada disminución en los niveles del Canal del Dique, su principal fuente de captación, debido a la sequía existente.

Explicaron que han garantizado la captación, el transporte, el tratamiento y la distribución del agua a toda la ciudad mediante el despliegue de un Plan de Contingencia activado en enero pasado ante el impacto del fenómeno de ‘El Niño’.

“No existirá ningún riesgo de desabastecimiento de agua si continúa el período seco. Tenemos garantizada la continuidad en la prestación del servicio a toda la ciudad y sus corregimientos. No obstante, es crucial hacer un uso responsable del agua”, declaró Manuel Vicente Barrera, gerente general de Aguas de Cartagena.

Embalse Topocoro

La situación operativa se mantiene bajo control gracias a la implementación de estrategias técnicas incluidas en el Plan de Contingencia. Estas estrategias abarcan el refuerzo del bombeo, la relimpia de las dársenas de sedimentación en las estaciones de bombeo de agua cruda de Gambote y Conejos, la limpieza de canales de acceso al Dique; al igual que la realización de monitoreos permanentes al nivel del Canal en diferentes puntos de su recorrido.

Por su parte, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA), destacó que, el río Magdalena ha mostrado un ascenso en su nivel, a la altura de la estación San Pedrito, en el sur del Atlántico, y en la estación Calamar (Bolívar) durante los últimos dos días. Además, el Embalse del Guájaro está en 2,97 metros.

La asesora de dirección de la CRA, Ayari Rojano, recordó que se vienen teniendo restricciones a las concesiones de agua, principalmente en los cuerpos de agua superficiales del departamento, esto en el marco de las acciones para afrontar los efectos de este fenómeno de variabilidad climática.

“Históricamente, abril es un mes de ascenso. Sin embargo, estamos conservando las restricciones que desde noviembre hemos tenido en la Corporación, teniendo en cuenta que el fenómeno ha golpeado fuertemente a todo el territorio nacional”, indicó la funcionaria.

La represa de la Salvajina está ubicada en el municipio caucano de Suárez.

Con respecto al Embalse del Guájaro, Rojano precisó que este ha sostenido un nivel de 2,97 metros durante los últimos 12 días, lo que da muestra que está lloviendo en la cuenca.

“Desde la Corporación seguimos con las restricciones hasta tanto finalice el fenómeno de ‘El Niño’ en todo el territorio nacional y la recomendación hacia la comunidad para hacer uso eficiente y ahorro de energía y agua durante estos meses venideros”, manifestó la asesora de la CRA.

En Sucre, la situación en los pueblos se dificulta por la falta de acueductos regionales y las poblaciones son surtidas con carrotanques.

Mientras que en poblaciones de La Mojana y El San Jorge, no tienen problema por su cercanía con el río.

