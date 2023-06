Sin contar con la ya cantada aspiración de Judith Pinedo, ‘la mariamulata’, quien ya hace campaña de expectativa en redes sociales con el lema ‘florecen las valientes’, en busca del primer cargo de la ciudad de Cartagena; un ranking de posicionamiento digital entre precandidatos a alcaldías y gobernaciones, hecho por las firmas Toro y Guarumo, ubica en primer lugar al exgobernador de Bolívar Dumek Turbay con un 7,2 por ciento de efectividad e impacto en la web.



Gracias por tanto afecto. Los abrazos y las sonrisas nos hacen volar. Un desagravio que le pone color a la democracia y a los derechos de la mujer @MariamulataLibr pic.twitter.com/OwYoDlDxXk — arturo zea (@ZeaArturo) June 1, 2023

Turbay, que busca firmas entre sus electores, ha recibido el respaldo del movimiento político 'En Marcha' que lidera el exministro Juan Fernando Cristo.



Según las firmas Toro y Guarumo, este ranking de posicionamiento digital de los precandidatos a las elecciones locales 2023 se hizo con Inteligencia Artificial, para analizar en tiempo real lo que dicen las redes sociales sobre los aspirantes a las elecciones del 29 de octubre.

La @FzaDeLasIdeas escucha a los distintos grupos sociales. Compromiso inclaudicable con la población en situación de discapacidad de #Cartagena: Sistema Distrital de Discapacidad con su respectiva Política Pública. #SeDiceSeHace



Gracias por sus ideas, propuestas y soluciones. pic.twitter.com/XwKxjTLchH — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) June 5, 2023

En segundo lugar está Yolanda Wong con un 3,9 por ciento de presencia en redes sociales. Sin embargo, ella no ha oficializado su precandidatura, y suena más para pujar por la Gobernación de Bolívar, que por el Palacio de la Aduana.



Este Ranking mide el impacto digital de los precandidatos a Gobernaciones y Alcaldías en las principales ciudades del país previo a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

Feliz día a todas las madres, mamás, mamacitas y mamitas



Cual es la frase que siempre te recuerda a tu mamá?



La mía es: No me hagas que te pegue una chancletera... pic.twitter.com/Ah52LpKEXL — Yolanda Wong Baldiris (@yolandawongb) May 14, 2023

En tercer lugar, aparece otro viejo alfil de la política cartagenera, William García Tirado, con mucha figuración en Instagram y Facebook, pero sobre todo con muchos comunicadores aliados en nuevos portales de noticias. Según su equipo de trabajo, visita todos los días un barrio popular de Cartagena, y habla con sus líderes, cuaderno en mano, tomando nota sobre las urgencias de esta urbe. Según las firmas Toro y Guarumo, García alcanza un 1,8 por ciento de impacto en los electores por medio de sus redes sociales.



Nuestra Saludatón se tomó el barrio Olaya Herrera, sector El Tancón. Junto a la comunidad, estuvimos conversando sobre sus principales problemáticas.



Indiscutiblemente la seguridad es una preocupación general y desde nuestro plan de gobierno estamos dispuestos a plasmar todos… pic.twitter.com/2agniSBdzO — William García Tirado (@williamgarciatd) June 6, 2023

El cuarto y quinto puesto se lo dividen los precandidatos Fernando Tinoco con un 0,9 por ciento; y el líder boquillero, Liner Campo, con un 0,8 por ciento.



En esta investigación, que se hizo entre el 1 y el 30 de mayo, se aplicó una metodología basada en la antropología digital y la aplicación del Big Data. Analizaron más de 200 cuentas en redes sociales de precandidatos en todo el país. Expertos le pusieron la lupa al protagonismo de las figuras políticas regionales, en las principales ciudades, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Tik tok.



Los expertos señalan que este ejercicio no representa una encuesta o sondeos de opinión y no se basa en un cuestionario preestablecido, ni en métodos de recolección de datos directos.



El enfoque es el análisis de la conversación digital, un factor que, no obstante, cada vez determina más el rumbo de las contiendas electorales.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas