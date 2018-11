‘Recursos para adultos mayores sí se están invirtiendo’: Personera

La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, aseveró que los recursos destinados a los adultos mayores en esta ciudad sí se están invirtiendo, aunque sin embargo su despacho abrió un proceso disciplinario por “una presunta inejecución de recursos”.

Cabe recordar que durante la última sesión de la Comisión Regional de Moralización, que se realizó la semana pasada, sus integrantes afirmaron que la administración municipal tiene cerca de 18 mil millones de pesos en cuentas bancarias de la estampilla Pro adulto mayor y no los invierte.



Según Cárdenas, este año se año se aprobó en el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para comprometer vigencias futuras en lo relacionado con dicho impuesto para “evitar que esos recursos, finalizando la anualidad, si no se hubieran ejecutado, se perdieran (entran a recursos del balance)”.



Las vigencias futuras que aprobó el Concejo se utilizarán en la construcción de tres Centros Vida (como lo informó hace unos días la Secretaria de Desarrollo Social y Político), pero la Personera precisó que dos de esas infraestructuras destinadas al esparcimiento de los ancianos menos favorecidos, los de las comunas El Oso y el Río Otún, deben salir a licitación pública por su costo. El tercero se hará en la comuna Villavicencio.



De acuerdo con lo anterior, los Centros Vida se podrán construir el año entrante, el último del periodo del actual alcalde, Juan Pablo Gallo Maya.



¿La Comisión Regional de Moralización está desinformada? fue la pregunta obvia para la Personera, tras la información que dio. Ella respondió: “No podría saber bajo que parámetros están haciendo (la afirmación) porque a mí me excluyeron de la Comisión de Moralización y no sé qué están investigando; podía ser de los recursos de (la vigencia) 2017”.

Sin embargo, la delegada del Ministerio Público reveló que desde hace siete años no se ha invertido la totalidad de los importantes recursos (de la estampilla Pro adulto mayor) y por eso se abrió el proceso disciplinario.



Por ejemplo, en el presente año se asignaron 18 mil millones de pesos y se ejecutaron 3.600 millones. El resto de los recursos están comprometidos en los proyectos de los tres Centros Vida.



El mencionado proceso disciplinario está en etapa reservada, pero la investigación solo se puede realizar sobre las vigencias que no han prescrito.