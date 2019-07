Conozca al guardián de las papas nativas en Boyacá

Hace 11 años, cuando Corpoica realizó un evento para hablar sobre la situación de las especies nativas de papa que estaban desapareciendo y las formas de recuperarlas, la institución no pensó que entre los asistentes hubiese una persona que se interesara de verdad por la idea y la llevara a cabo, principalmente porque no existían recursos para eso.

Pedro Briceño, un campesino de 50 años, logró convertirse en un reconocido empresario de la papa en Boyacá gracias a la iniciativa de rescatar las especies de papa que en la actualidad se han visto reducidas, al punto de estar casi extintas, porque los empresarios de este sector no encuentran ganancias con ellas.



Durante 11 años, este boyacense ha logrado recuperar 40 especies nativas de papas, las cuales él denomina exóticas, y creó una alianza con 30 familias campesinas para cultivar el producto.

Pedro ha recuperado más de 40 especies nativas hasta la fecha. Foto: Cortesía

“Cuando Corpoica comentó la idea en 2008, lo vi como un buen proyecto de negocio. Yo era un simple campesino agricultor del departamento, pero me gustaba investigar y decidí empezar la búsqueda de estas especies por todo el país, aunque el Gobierno no me apoyara. Al principio fue como un ‘hobby’, pero terminó convirtiéndose en un negocio y proyecto de vida”, expresa Briceño.



La empresa bajo la cual opera Briceño y su alianza campesina se llama Tesoros Nativos, empresa dedicada a rescatar, investigar, producir e industrializar papas nativas en Ventaquemada, Boyacá.



Bajo el eslogan ‘El rescate de las papas perdidas’ logra producir un mínimo de 48 toneladas al año. Estas papas luego son vendidas a restaurantes en Bogotá.

“Para conseguir las semillas y aprender a cultivar las especies, me dediqué durante casi años a viajar por todas las zonas del país donde se cultivara papa. Fue en departamentos como el Cauca y Cundinamarca que logré encontrar estas especies exóticas, las cuales solo las cultivaban los campesinos más antiguos”, explicó Briceño.



Su experiencia en el campo, sumado a su conocimiento como tecnólogo en producción agropecuaria, le permitió a Pedro empezar a cultivar estas especies en la tierra que tenía en ese entonces, unos 2.500 metros cuadrados, lo que equivale a una cuarta parte de una hectárea.

A día de hoy Pedro ha logrado aliarse con familias campesinas que se interesaron en la iniciativa. Foto: Cortesía

La oferta de valor de estas papas estaba clara desde un principio, tenían que ser 100 por ciento naturales, cultivadas con las técnicas más tradicionales y totalmente libres de químicos. Aunque la producción iba a ser poca, lo importante para él era respetar el producto.



“La razón por la que estas papas están en vía de extinción es porque las grandes multinacionales se ponen a experimentar con las semillas y después las cultivan con muchos químicos que le roban la esencia y la calidad a la papa. Además, en su afán de producir dinero, olvidan al campesino y le pagan miserias por su trabajo”, afirmó Briceño.

En 2010, cuando recogió sus primeras papas (estas tardan aproximadamente 4 meses en arrojar su cosecha) su plan fue regalarlas. Esto con el fin de fomentar en las personas el conocimiento del producto. Las regaló a amigos en Boyacá, pero su estrategia no funcionó como él esperaba.



Entre las especies más llamativas de Tesoros Nativos se encuentran la papa Quincha, la cual tiene una piel roja y por dentro es de color amarillo con betas rojas, Briceño la describe como una papa muy harinosa y de sabor suave; es la más usada para frituras.

Restaurantes especializados y supermercados son los principales clientes de don Pedro. Foto: Cortesía

También están la papa Mora, de piel negra y pulpa morada con betas blancas, la ideal para hacer purés. Además, al cocinarse cambia a un color azul. Otra especie muy apreciada para purés es la papa Mortiña, de piel azul oscuro y pulpa azul con formas blancas, que al cocinarse pasa a ser de un color azul rey.



Con el paso de los meses, viendo que no funcionaba regalar este tubérculo a los amigos, Pedro decidió viajar a la capital del país. En las tres maletas con las que viajó solo llevaba un par de mudas de ropa, lo demás eran kilos de las diferentes especies de papas.

El propósito de su viaje era visitar uno por uno los restaurantes de las zonas exclusivas de la ciudad para obsequiar un kilo de papa y dar su tarjeta, para que, en caso de que el producto le gustara a los dueños de los locales, le llamaran y empezaran a negociar.



“Fui a Chapinero, y otras zonas en Bogotá, dando muestras de los productos. Al cabo de unos meses, afortunadamente, me llamaron algunos restaurantes y empecé a ver los frutos del esfuerzo”, aseguró Briceño.

A día de hoy pedro ha logrado establecer una cadena constante de producción que permite sostener la demanda del producto. Foto: Cortesía

Al ver las ganancias, Pedro amplió el negocio. Viajó por todo Boyacá en búsqueda de familias campesinas que quisieran, bajo las condiciones de calidad que les exigía, cultivar estas especies. Estos campesinos le compran la semilla a Briceño y él les compra la cosecha.



Para este 2019 se cumplen 8 años del negocio. Tras estos años la demanda de sus productos ha aumentado exponencialmente si se compara con los inicios, son más de 48 toneladas que produce al año.

“Establecimos un plan para poder cosechar durante todo el año. Esto lo hicimos programando la siembra cada 15 días, de esta forma, teniendo en cuenta los meses que tarda la papa en crecer, logramos recoger cada 8 días los productos para surtir a los restaurantes”, explicó Briceño. Además, precisó que la recolección es de una tonelada semanal entre las 40 especies.



Tesoros Nativos estableció un precio estándar de 3.000 pesos por kilo con los restaurantes a los que surte. Briceño aseguró que esto le deja ganancias a todos, desde los campesinos hasta los restaurantes y lógicamente a él.

Los campesinos le compran la semilla a don pedro, luego él les compra las papas a un precio estándar. Foto: Cortesía

Además de surtir locales de comida, la empresa logró registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio una marca de snacks llamada ‘Puras Andinas’. Esta marca es el producto del procesamiento y fritura de las papas nativas.



“Estamos en la búsqueda de más especies, no queremos dejar que estos productos amados por nuestros campesinos del país se pierdan”, comentó Briceño. Además, aseguró que nunca dejarán de producir de esta forma, aunque produzcan poco, ya que lo importante para él y sus aliados es la calidad y la tradición por sobre la cantidad y la explotación.

DUVAN ALVAREZ D.

@Duvan_AD

EL TIEMPO - NACIÓN