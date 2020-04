El rector de la Unimagdalena entrega casa a casa diplomas de grado

El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, comenzó a entregar de manera personal casa a casa los diplomas al grupo de nuevos graduados de la institución.



La medida hace parte de un plan de acción de la universidad para evitar que las personas salgan de su casa, tal como lo orden la orden presidencial de cuarentena, y así evitar el contagio y propagación del coronavirus.

“Si los estudiantes no pueden ir a la Universidad pues la Universidad viene a sus casas porque el mensaje central es que se queden en sus casas, pero no por eso no vamos a dejar de darle nuestro abrazo solidario que sientan la fuerza de la Universidad”, dijo el rector Pablo Vera Salazar, quien estuvo en varios barrios de Santa Marta entregando los diplomas.



Durante la entrega casa a casa de diplomas, la emoción y la emotividad se tomaron a los graduados y sus familias, tal fue el caso de Eddy Enrique Palmieri Brito, graduado como Tecnólogo en Educación Física, quien expresó su agradecimiento a la Universidad por poder obtener su título en medio de las circunstancias que afectan a todos.

“Para mí es un orgullo muy grande porque nos hacen sentir importantes ya que no todos tenemos la oportunidad de tener al Rector entregándonos el diploma en nuestra casa. Lo importante no es la ceremonia, sino el gesto que ha tenido la Universidad con nosotros. Esto es un sueño que tenía hace mucho tiempo, ser graduado de la Universidad del Magdalena”, expresó.



Por su parte, la señora Meibis Brito, madre de Eddy, con la voz entrecortada se refirió a la entrega casa a casa como un gran gesto de la Universidad en medio de la coyuntura actual. “Es un detalle muy y especial porque veo la importancia y la manera como la Universidad destaca a sus estudiantes, como los estimula”.



Por último el rector enfatizó en que a pesar que este grupo de egresados no tuvieron la posibilidad de tener una bonita ceremonia de grado, aseguró que la intención no era hacerles llegar simplemente un sobre de mensajería tan impersonal y distante con el diploma, sino que sintieran que la Universidad está con ellos.



“Sabemos lo que significan los grados para las familias, no podemos hacer ceremonias masivas, pero mientras podamos hacerlo con todas las medidas bioseguridad, estaremos en las casas de nuestros graduados llevándole sus diplomas”, puntualizó Vera.



La corte de graduandos hacen de programas a distancia que oferta el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades (CREO) de la Unimag. Una parte reside en Santa Marta, y el resto viene de municipios como Popayán, Sonsón (Antioquia), Magangué (Bolívar), Planeta Rica (Córdoba) y El Copey (Cesar).



A los que están por fuera de la ciudad se les hizo llagar el título, certificado y actas de grado a través del correo electrónico.