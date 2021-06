Reconstrucción de Providencia, entre reclamos y explicaciones

Siete meses después del paso del huracán Iota por la isla de Providencia, los damnificados continúan a la espera de que se resuelva la entrega de sus viviendas para dejar de vivir en carpas.

Estos retrasos llevaron a que el miércoles habitantes de la isla marcharan para pedir soluciones.



Ruth Villarreal, una de las afectadas, asegura que las 912 carpas instaladas para atender a quienes lo perdieron todo tras el desastre natural no son cómodas y están generando molestias entre la comunidad.



Ella y su esposo, Carlos Corpus, ocupan desde hace siete meses un espacio que les prestó una vecina en el sector de Pueblo Viejo para que la carpa en la que viven tenga un suelo de baldosa y no les toque en la tierra, como a los otros damnificados.



“Es molesto porque durante el día el sol calienta las carpas al punto de que hay que salir –denuncia Ruth–. También toca subir los electrodomésticos en tarros y otras cosas porque al llover, el agua se mete y puede haber un cortocircuito”.

Protestas en Providencia por lentitud en la reconstrucción. Foto: Cortesía El Isleño

Los ciudadanos, además, se quejan porque los refugios prometidos para quienes perdieron sus viviendas tampoco han sido entregados.



El Gobierno reconoce que ha tenido varios problemas para cumplir con el cronograma de reparación de 877 casas y la construcción de 910 viviendas.



La directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y gerente de la reconstrucción en la isla, Susana Correa, dice que el mayor problema que han tenido para cumplir con un cronograma es la logística.



“Luego de solventar la movilidad entre Barranquilla y Cartagena por el paro, queda que el canal de entrada al muelle de Providencia tiene un dragado que no permite entrada a barcos muy grandes, generando un cuello de botella –explica la gerente–. Por eso hay que hacer muchos recorridos para ingresar material”.



Según Correa, se trabaja para tener dos muelles que permitan una rápida entrega de materiales.



La funcionaria indicó que hasta el viernes habían podido ingresar los materiales para la construcción de 90 casas de acero, de las cuales 56 ya se están levantando, 20 están en almacenamiento y 14 llegaron ese día.



Y, sobre los refugios, Correa agregó que se espera contar con ellos antes del 31 de julio.



50 casas cada mes

El jueves, tras un recorrido que realizaron el contralor general de la Nación, Felipe Córdoba, y Susana Correa por la isla, se llegó a un compromiso de entregar 50 casas nuevas cada mes.



Correa indicó que esta semana se espera tener listas 80 casas nuevas, de las 500 contempladas para arreglo integral. Mientras tanto, aseguró, hay un total de 695 casas techadas.

Reconstrucción de Providencia Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Para el 31 de julio se espera tener el total de 877 viviendas reparadas. No obstante, algunas familias han manifestado que se está pasando por reparación el poner un techo sobre las viviendas sin realizar una intervención a fondo, por lo que hacen el llamado al Gobierno Nacional para que revisen estas denuncias.

La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Providencia entregarán un censo de las personas que todavía viven en carpas para que se les pueda dar un subsidio de arrendamiento y no tengan que seguir padeciendo las inclemencias del clima.



El problema se agrava porque a Providencia ya regresaron las lluvias y se avecina la temporada de huracanes, razón por la cual sus habitantes esperan que se cumpla con lo estos subsidios.



Vivir en estas carpas es “una angustia total”, afirma Arelys Tatiana Fonseca. De lo que fue su negocio como posada solo quedó la estructura de la parte baja, por lo que espera que pronto le puedan entregar su vivienda nueva y no tener que vivir más en este pequeño espacio.



“Me han hecho unas 1.000 visitas –denuncia Arelys–. La última visita que me hicieron fue para decirme que el terreno de mi casa es muy pequeño, entonces toca esperar dizque cuatro meses más”.



Ante esta denuncia, Correa explicó que esas viviendas son catalogadas como tipo 5, cuyos modelos iniciales (237 en total) no contaban con el tamaño adecuado para el lote, por lo que a partir de esta semana se visitarán las zonas junto con los dueños de las viviendas para concertar diseños y empezar la fabricación.



Se mantienen fechas

Según balance de Correa, en julio se entregaría la plataforma del aeropuerto; en agosto, los escenarios deportivos funcionales; en octubre, las escuelas, y para diciembre se entregaría la terminal aérea.



“Yo misma he solicitado este acompañamiento preventivo –indicó Correa–. Desde diciembre están pendientes cada 15 días viajando, y eso es bueno porque estamos avanzando pese a los retrasos”.

Reconstrucción de Providencia Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La funcionaria aseguró que la fecha para la reconstrucción de Providencia se estima para marzo del 2022, fecha que no quiere cambiar por el momento.



Por su parte, Ruth sostiene que funcionarios de la UNGRD ya le avisaron que a finales de julio llegará su casa.

También: Mayoría de estudiantes quiere volver ya a clases en la U. del Quindío



Además de los inconvenientes para cumplir a cabalidad con el proceso de reconstrucción, también se ha dicho que las familias rechazaron las viviendas prefabricadas ofrecidas para atender parcialmente las afectaciones.



“Nosotros no rechazamos las casas prefabricadas –sostiene Ruth–. Lo que pasa es que corrió el rumor de que no eran casas seguras, por lo que decidimos esperar”.



Al respecto, Correa señaló que pese a la negativa registrada en diciembre con las viviendas prefabricadas, hoy en la isla hay una alta demanda de estas casas. Por ahora, nueve de estas casas prefabricadas se encuentran habitadas, y por eso se espera que puedan llegar más. La funcionaria indicó que se cuenta con 70 más para suplir los pedidos.

