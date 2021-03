Reconstrucción de Providencia: 1.134 casas nuevas para 2022

Tras el devastador paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia hace cuatro meses, Sandra Gómez, presidenta de Findeter, entidad encargada de rehacer la infraestructura en Providencia, le dijo a EL TIEMPO que en abril se entregarán 400 viviendas reparadas de las 877 que se tienen contempladas, mientras que las 1.134 viviendas nuevas estarán listas en su totalidad en marzo de 2022.



“Hoy tenemos 142 casas en intervención, y debemos terminar 400 en el marco del Plan 100 días para reconstruir el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del presidente Iván Duque, que es en abril. No solo estamos reparando estas viviendas, también las estamos mejorando: las hemos pintado, cambiado ventanas, techos, cielorrasos, cocinas, baños, cuando se da el caso”, señaló Gómez.



En cuanto a las nuevas construcciones, la presidenta de Findeter dice que es uno de los mayores retos, ya que se debía concertar con la comunidad raizal sobre lo que querían sin alterar su identidad. Además, tuvieron que hacer diseños para cada una de las casas, porque son terrenos muy diferentes. “La concertación con la comunidad terminó hace dos semanas. En este momento tenemos en construcción dos viviendas que son las modelos, para que la comunidad las pueda ver y se den cuenta de que lo que se concertó es lo que vamos a construir y también sepa que la vivienda es 100 por ciento segura”, dice.



Estas viviendas serán construidas con acero galvanizado y estarán recubiertas 100 por ciento de concreto. También llevan techos anclados con doble teja. Tienen una altura de 4,6 metros y, según Gómez, van a respetar la idiosincrasia de toda la isla.



“En abril tendríamos 50 casas construidas, en mayo debemos tener 80, y de ahí empezamos a subir a 100 casas durante todos los meses hasta completar 1.134 viviendas, que es la cifra oficial para marzo del 2021. Sin embargo, es posible que al final tengamos que construir más, porque algunas casas que están para reparación podrían pasar a demolición”.



Sin embargo, según Ángela Peñalosa Britton, raizal y habitante del sector de la Montaña de Providencia, el barrio más devastado por el huracán Iota, muchas de las casas reparadas que está mostrando Findeter son casas que “los dueños repararon con sus recursos”, y agrega que muchas personas están inconformes con la forma como se están haciendo las cosas.



“Ellos han reparado algunas casas, pero las mismas personas han gestionado también sus propios materiales ante la demora. Por otro lado, le están poniendo limitaciones a la gente, les dicen que deben salir, pero no nos dan facilidades para buscar otro lugar para vivir. Estamos en temporada de lluvias, y la gente vive en carpas, ¿cómo no van a estar inconformes? Lo más triste es que nos dicen que si no solucionamos, no pueden construir”.



Gómez explica que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la responsable de reubicar a las personas mientras se construye su nueva casa, y para eso tienen a 40 personas de Findeter que ofrecen información y resuelven las dudas que tenga la comunidad. “Porque entendemos las inconformidades: no es fácil estar en una carpa cuando llueve tanto, por esto estamos haciendo lo máximo para resolverlas”.



Con respecto a las viviendas reparadas, reconoce que hubo un error al mencionar en redes sociales el nombre de una propietaria con una casa reparada que no era la suya. “Es decir, no estamos mostrando cosas que no son, solo fue un error con el nombre de la propietaria de la casa que ya corregimos”, agregó Gómez.



Finalmente, Findeter también está a cargo de la construcción del aeropuerto El Embrujo, que será entregado en diciembre de este año. También, de la reparación de dos colegios: Boyacá y Bomboná, los cuales planean tener listos en julio-agosto, y 11 escenarios deportivos que deben terminar este año.



EL TIEMPO