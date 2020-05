Mocoa denuncia tres años sin el inicio de obras para su reconstrucción

Tres años después de la avenida fluviotorrencial que destruyó el 40 por ciento de Mocoa, Putumayo, y dejó 335 víctimas y 79 desaparecidos, autoridades locales manifiestan que hay demora en la reconstrucción del municipio y en obras prometidas para mitigación de riesgos.

Tras el hecho, 1.450 casas en 48 barrios resultaron afectadas, según un informe del Gobierno Nacional.



Tres años después, luego de que se anunciara la reconstrucción de este municipio, autoridades locales manifiestan que hay demora en la construcción de las obras prometidas, pero lo que más preocupa a la ciudadanía son los proyectos que hacen parte de la mitigación de riesgos.



En aquel entonces, el Gobierno anunció la construcción de un hospital, 1.300 casas, un megacolegio, una plaza de mercado, una terminal de transporte, un acueducto municipal, un puente vehicular y obras de mitigación para evitar que los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco vuelvan a desbordarse produciendo una catástrofe similar.

Jhon Jairo Imbachí, alcalde de Mocoa, sostiene que la ciudad aún no se repone del golpe económico que representó esta tragedia y parece que no podrá hacerlo tampoco ahora, pues la cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus frenó las obras, que ya venían demoradas.



“Es difícil –sostiene el mandatario–; la reactivación económica venía lenta. La primera obra de mitigación no se ha hecho, no tenemos megacolegio ni plaza de mercado. De las 1.300 casas prometidas solo hay 300”.



Según Imbachí, Mocoa no cuenta con agua potable y el acueducto está mal diseñado. Además, asegura que 2.000 comerciantes afectados denuncian que las deudas bancarias que les dejó la tragedia no fueron solucionadas como se prometió tres años atrás.



“Lo más preocupante –señala el alcalde– es que no hay obras de mitigación, y esas son las más necesarias porque así podremos garantizar la vida de la ciudadanía. Mire que ya vamos a empezar con la temporada de lluvias otra vez, la gente está preocupada”.

Qué pasa con las obras

Según Leonel Ceballos, director de Planeación de Mocoa, a la fecha las obras de mitigación no solo están detenidas, sino que no se han contratado, lo cual es preocupante para las autoridades locales.



“El año pasado –explica Leonel–; la anterior administración aprobó en el Ocad Municipal, con acta del 31 de diciembre del 2019, estas obras por unos 240.000 millones de pesos, de las cuales, muchos de esos proyectos que aprobaron no corresponden a obras de mitigación sino a pavimentación y más estudios, pero a la ciudadanía lo que le preocupa, ahora con la etapa invernal, es que no se haya hecho nada de estas obras”.



El secretario asegura que pese a la aprobación de las obras, la Unidad de Gestión del Riesgo aún no ha contratado para empezar su realización, este plazo para la contratación sería de seis meses a partir de su aprobación, es decir, el próximo mes se vencería el plazo.



“Ese es uno de los temas más preocupantes –repite Leonel–; porque seguimos en un alto riesgo en este momento que inicia la ola invernal, entonces es de alta prioridad eso. Se aprobaron en ese Ocad 27 proyectos que no despegan”.

Por su parte, voceros de la Unidad de Gestión del Riesgo señalan que “como entidad ejecutora y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1942 de 2018, se encuentra dentro de los términos establecidos para adelantar la contratación de dichas obras”.



Además, aseguran desde la Unidad, ya se inició el proceso de estructuración de las 56 obras para la mitigación del riesgo sobre los cauces de estos afluentes que contarán con una inversión superior a los 185.000 millones de pesos.



“Con el propósito de proteger la vida de los mocoanos y los bienes del municipio –señalan a través de un comunicado–; se recibieron los insumos técnicos por parte de Corpoamazonia y la Alcaldía Municipal para iniciar los procesos constructivos de las obras de mitigación para el casco urbano”.



El secretario manifiesta que en la plaza de mercado solo han hecho explanaciones en el sitio, pero no cuentan con licencia de construcción por parte de Planeación Municipal porque no han entregado diseños.



“El megacolegio, lo mismo –sostiene–. 905 viviendas del proyecto Sauces II que no ha iniciado y no tiene licencia de construcción, solo explanación, y eso, pero al llegar la pandemia pues se paralizó el tema, pero deberían reiniciarse porque ya se levantó la cuarentena en el sector de la construcción”.

Relacionado con la reactivación de importantes obras y proyectos en el país tras la pausa por la cuarentena, la Unidad respondió que “si bien el Gobierno ya levantó las restricciones para el sector de la construcción, no es sinónimo de salir y continuar el desarrollo de la vida tal como venía, el virus no ha desaparecido y ha sido muy claro en decir que cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la mitigación del covid-19”.



Por ahora, los contratistas se encuentran en proceso de adecuación y adaptación de las nuevas reglas para reactivar estos procesos, asegura la Unidad, y una vez los tengan, estos deben ser aprobados por la Administración Municipal, “razón por la cual se tiene la falsa percepción de no estar en ejecución”.



El proyecto que por ahora no se encuentra con demora es el del plan maestro de alcantarillado, cuyos recursos por 30 millones de dólares, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han permitido que por ahora falte un 5 por ciento para terminar la fase de estudios y diseños.



“Yo, por ahora –señala Ceballos–, no veo lo que dijo el gobierno de Juan Manuel Santos, en ese entonces, de que Mocoa iba a ser una nueva ciudad”.

