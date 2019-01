Inauguraron Parque del Café en la zona rural del centro del Cesar

Los victorianos dicen que nacieron siendo cafetaleros. Y eso queda demostrado porque casi todas las calles principales de La Victoria de San Isidro, un pequeño corregimiento de La Jagua de Ibirico, en las faldas de la Serranía de Perijá, (centro del Cesar), son utilizadas para el secado del grano de café.

“Es algo que hace parte de nosotros. Son muchas las familias que se dedican a la comercialización de este producto porque tenemos un clima privilegiado para este tipo de siembra”, dice orgulloso de su actividad, Tomás Martínez, un campesino de la región.



Son cerca de 2.700 hectáreas cultivadas de este producto en la parte alta de este territorio, como parte de la reparación directa a la población víctima de la violencia y que retornaron voluntariamente al corregimiento.



En alusión a esta cultura cafetera y el fortalecimiento turístico al igual que incentivar las prácticas deportivas al aire libre y contribuir al sano esparcimiento de los habitantes de esta zona, la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, construyó ‘El Parque del Café’, una obra de 2.800 metros cuadrados.



En esa área se dispuso de una cancha multifuncional, con cubierta, gradería y con tarimas para eventos, cuyas jardineras están adornadas con más de 200 plantas de café y árboles de diferentes especies, que se preservarán mediante un sistema de riego especializado.



Otro de los atractivos de este escenario, es la cafetería, construida a partir de un container donado por la empresa minera Prodeco, donde propios y visitantes pueden comprar café y sus derivados.



“En estos momentos ya existe el café de la Victoria, y la idea es que desde este lugar también puedan los habitantes generar ingresos, ya con la producción que se ganan con la siembra, muchos alcanzan a vivir el resto del año. Teniendo en cuenta esta necesidad y la de generar espacios públicos deportivos, decidimos construir esta obra que tuvo un costo que supera los 1.000 millones de pesos, con recursos del Sistema General de Regalías (SGR)”, precisó la alcaldesa de La Jagua, Yarcely Rangel Restrepo.



Pero no solo el nuevo parque trae beneficios a esa comunidad rural. También es de destacar la ampliación de redes de gas domiciliario, obra que se suma a la construcción de 8 kilómetros de vías terciarias que va desde La Victoria hasta El Alto de Las Flores, área de producción agraria.



“Atrás quedaron los días grises de esta población que por años fue recordada por sus tragedias; queremos que cada rincón de esta zona rural sean transformados por días de esperanza. También estamos trabajando en la construcción de dos escuelas rurales, el acueducto que beneficiará también a las veredas de Argentina y el Zumbador. En la zona urbana está prevista la construcción de 188 viviendas con el apoyo de la gobernación del Cesar” puntualizó la Mandataria.

LUDYS OVALLE J.

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR