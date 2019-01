Ofrecen recompensa por crimen de locutor bogotano en Cabo de la Vela

De la ranchería Kaiwa, ubicada en el kilómetro 108 de la línea férrea del municipio de Uribia, serían los responsables del asesinato del locutor bogotano Gabriel Mauricio Gracia Ávila, de 49 años, en hechos registrados este lunes festivo cuando regresaba del Cabo de la Vela (La Guajira) con su familia.

El coronel Henry Manuel Sandoval, comandante de la Policía de La Guajira, anunció la mañana de este martes el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los asesinos del comunicador, cuya muerte al parecer fue en medio de un atraco.



La Policía trabaja en conjunto con la Fiscalía sobre la identificación de los dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta y que al parecer se ofrecieron a prestar el servicio de guías a la víctima y aprovecharon la soledad de una de las trochas para atracarlo, y ante la resistencia del comunicador, le dispararon dos veces.

Una vez más las autoridades de La Guajira pidieron a los turistas viajar con precaución al Cabo de la Vela, como quiera que es un sitio al que se llega por trochas y que requiere de guías turísticos en caso de no conocer estos accesos.



Esta zona es una de las más deprimidas de La Guajira, y es común encontrarse a niños y ancianos wayú pidiendo ayudas en estos parajes desolados.



“Por aquí si usted no conoce no se meta solo, es peligroso, porque se puede perder, quedar atollado en una trocha o dañar el carro”, advirtió Jesús González Pushaina, guía turístico de Uribia.



González aclaró que no son comunes estos casos de robos y ataques a los turistas, y menos de hechos de sangre. “Somos gente buena y no pueden empañar la imagen por un caso de estos”, sostuvo.



Redacción EL TIEMPO

Barranquilla