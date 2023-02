Julián Mauricio Ramírez Bautista, de 24 años, fue asesinado en la noche del miércoles 15 de febrero por dos asaltantes que le robaron la motocicleta mientras ingresaba a su casa, ubicada en el barrio San Jorge, al sur de la ciudad de Neiva.



Ramírez era estudiantes de último semestre de administración de la Universidad Surcolombiana de Neiva.

Según detalló el medio colombiano ‘La Nación’, el joven llegó a su vivienda sobre las 11:20 p. m., tras jugar un partido de fútbol. En ese momento, dos hombres se le acercaron, lo intimidaron con un arma de fuego y, antes de que este pudiera pedir auxilio, le dispararon, tomaron la moto Pulsar NS 200 que le pertenecía y huyeron del lugar.



Luego, llevaron al joven a un centro asistencial, en donde perdió la vida a las 12:33 a. m., debido al proyectil en la región toracoabdominal (en el estómago) que recibió la víctima, según indicaron.



Ahora, las autoridades trabajan para dar con el paradero de los presuntos responsables. “Con los organismos de seguridad, ya estamos trabajando para identificar, judicializar y capturar a los responsables de este lamentable hecho. Es por eso, que en el marco de la estrategia 'Recompensas por la vida' hacemos un llamado a la ciudadanía y ofrecemos hasta $10 millones de pesos a quien tenga información efectiva, que nos lleve al paradero de quienes cometieron este asesinato”, indicó el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón.



“En mi corazón queda rabia por no haber hecho nada por mi hijo, esta sociedad está corrompida. Queremos que esto cambie, le pregunto a los asesinos, ¿por qué me le hicieron esto a mi hijo?, ¡entréguense, entréguense!, si tienen algo de conciencia, entréguense, él no merecía esto”, es el llamado que hizo la madre de la víctima, Yineth Bautista.



Familiares y amigos del joven lamentaron su muerte. “Apagaron una vida y muchos sueños por delante. Lamentamos profundamente la muerte de Julián Mauricio Ramírez Bautista, estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana. Manifestamos nuestra solidaridad con su familia, su pareja, sus amigos, compañeros y profesores en este difícil momento. No más asesinatos ¡Justicia por nuestro estudiante!”, es el mensaje que dejó en Facebook la Universidad en donde Ramírez adelantaba sus estudios.



La comunidad también hizo un llamado a las autoridades ante el aumento de casos de hurto que se han presentado en Neiva en 2023.

