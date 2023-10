Familia y amigos ofrecen recompensa por paradero de criminales de joven deportista 

La noche apacible del pasado jueves 19 de octubre la cancha sintética La Chalaka en Cartagena de Indias se convirtió en el escenario de una tragedia que ha conmocionado a la comunidad.



Jaider Cabarcas Saravia, un hombre de 32 años, se encontraba disfrutando de un partido de fútbol con sus amigos alrededor de las 11 p.m. cuando, repentinamente, la tranquilidad de la noche se vio eclipsada por el sonido de múltiples disparos.



Según relatan los testigos, un individuo no identificado abrió fuego, efectuando un total de nueve disparos dirigidos a otro sujeto que se encontraba en la cancha lateral.



Lamentablemente, uno de esos disparos alcanzó a Jaider, hiriéndolo de gravedad debajo del brazo. A pesar de los esfuerzos por parte de sus amigos y transeúntes presentes, Jaider no logró sobrevivir a la herida y perdió la vida en el lugar del ataque.



Jaider, quien desempeñaba el rol de técnico en una casa de eventos en la ciudad, era un miembro querido y respetado de la comunidad.



Conmocionados por su trágica muerte, familiares, amigos y compañeros de trabajo se han unido para ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos con el objetivo de identificar y capturar al responsable de este acto violento.



"¿Por qué por la muerte del extranjero si se pronunciaron autoridades en medios y ofrecen recompensa y por un cartagenero trabajador, de bien, deportista no se pronuncian?", señaló un familiar de la víctima.



La familia de esta víctima se refiere al asesinato del ciudadano norteamericano Gregory Stewart Owens, quien perdió la vida al oponerse al robo de una cadena en el barrio Marbella, la semana pasada.

Ola de ataques sicariales en la ciudad

Cartagena vive una profunda crisis de inseguridad. El sábado anterior, por ejemplo, hubo una violenta jornada de terror que inició a las 12:50 pm con un hecho de sicariato en el barrio Nelson Mandela. Luego a las 6:45 pm el ataque en Torices y a las 7:30 en el barrio 9 de abril. A las 8:50 pm se había presentado un atentado en el Líbano. La víctima sigue con vida. Asesinos volvieron a atacar a las 9:30 de la noche en el barrio Viejo Porvenir.



Esta lamentable situación ha levantado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades locales, con los allegados de Jaider y la comunidad en general expresando su descontento por lo que consideran una falta en la prevención de la violencia en capital de Bolívar.



Las investigaciones están en curso para esclarecer este crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

