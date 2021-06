Recompensa por información sobre homicidios de mujeres en Tibú

Tras un consejo de seguridad en el cual se analizaron los hechos de violencia que este año han cobrado la vida de diez mujeres en el Catatumbo, entre ellas, la de la fiscal Esperanza Navas, el Consejo Extraordinario de Seguridad convocado por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, adoptó un paquete de medidas con el fin de esclarecer lo más pronto posible los asesinatos de mujeres en Tibú.



El Gobernador dio a conocer que luego de analizar los hechos de orden público, las autoridades acordaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien ofrezca información que conduzca a dar con los responsables de los crímenes.



“Quiero rechazar estos hechos que atentan contra la tranquilidad, la convivencia y el orden público en el municipio de Tibú. Y de manera particular rechazar cualquier hecho que atente contra la vida de la mujer, especialmente en el municipio de Tibú”, aseguró Serrano.



Dentro de las medidas adoptadas también se destacan el aumento del pie de fuerza en la región de manera conjunta entre la Policía y el Ejército Nacional; la realización de Consejo Seccional de Policía Judicial para hacer seguimiento y valoración de las investigaciones en curso y el fortalecimiento del Mecanismo Articulador a nivel departamental y en el municipio de Tibú.



De igual manera se implementará un abordaje integral para ofrecer atención a las mujeres y familiares víctimas de violencia, entre otras medidas que se pondrán en marcha desde hoy mismo, dijo Serrano.



Gheidy Gallo, consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, dijo por su parte, que todas rutas existentes para ofrecer atención a la mujer están activadas. “Lo que se busca desde el Gobierno Nacional es alejar la violencia y el miedo de las mujeres de Tibú”.



De acuerdo con los datos de la Fiscalía Seccional de Norte de Santander, desde abril se han presentado diez homicidios de mujeres en la región, entidad que manifestó que las investigaciones correspondientes se están adelantando con toda la celeridad.



Para la efectiva implementación de estos compromisos se acordó la realización de un nuevo Consejo de Seguridad en la tercera semana de junio.



