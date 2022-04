Una recompensa de mil millones de pesos ofrecen familiares y amigos del joven Víctor Alfonso Téllez Rizcala, secuestrado por hombres armados en zona rural de Santa Rosa sur de Bolívar.



La Gobernación de Bolívar y la fuerza pública confirmaron el secuestro de Téllez Rizcala en zona rural (Vereda San Benito) de Santa del Sur.



El secuestro fue ejecutado por varios

hombres en Santa Rosa del sur, Bolívar

“Afrontamos una situación delicada en todo el país y hoy desafortunadamente nos han secuestrado a un joven a tan solo 19 minutos del casco urbano de Santa Rosa del Sur. El esfuerzo y trabajo de las autoridades en la zona es bien reconocido, pero definitivamente nos enfrentamos a una situación en la que confluyen hoy distintos actores armados con claros interese de desestabilizar, dañar la tranquilidad de nuestras familias y lamentablemente hoy estamos confirmando el secuestro del joven Víctor Téllez, hijo de un reconocido empresario de la zona”, señaló José Ardila, director de Seguridad y Convivencia.



El funcionario agregó que las autoridades se encuentran en este momento en coordinación con toda la Fuerza Pública en la zona para poder lograr capturar a los responsables y devolver sano y salvo a este joven a su familia.



“Estaremos entregando más detalles de los hechos, en la medida que las autoridades militares, Ejército, Policía y Fiscalía, vayan entregando los reportes correspondientes. No descansaremos en nuestro compromiso de mantener La Paz y tranquilidad en nuestro territorio”, agregó Ardila.



El secuestro fue ejecutado por hombres armados en la finca donde se encontraba la víctima, cerca de la cabecera municipal de Santa Rosa sur. Al joven se lo llevaron con rumbo no establecido.



A esta hora en la zona se despliega Fuerza Pública que realiza rastreos y labores de inteligencia que permitan determinar quienes están detrás de esta acción delincuencial.



Cartagena

