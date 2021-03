¿Viaja en Semana Santa? Tenga en cuenta esto para que no lo estafen

Llega una nueva temporada de vacaciones, a propósito de la Semana Santa, y miles de personas se desplazarán hacia otras ciudades para disfrutar en familia o con amigos estos días de descanso.



Sin embargo, estos viajes se pueden convertir en toda una pesadilla por cuenta de las estafas y los robos.



(Además: Estas son las ciudades que tendrán toque de queda en los próximos días)

Para que esto no le suceda, tenga en cuenta estas recomendaciones.



Lo primero que debe hacer es consultar las restricciones del lugar de destino, como toque de queda, ley seca y pico y cédula.



Es importante que solo las personas más cercanas sepan que usted estará de viaje y no habrá nadie en su casa. Evite decirle a desconocidos que saldrá de viaje y, si es posible, dígale a un familiar o a un amigo que visite su casa en algunas oportunidades, para así evitar que ladrones sepan que no está.



(Lea también: Santa Marta decreta confinamiento tres días a la semana)



De igual forma, podría dejar temporizadores para que las luces de la casa, así como algún radio o televisor, se enciendan finalizando el día. Con esto, los ladrones sabrán que hay presencia en la casa.



A la hora de viajar procure hacerlo acompañado de varias personas y, si el recorrido se hace de noche -que no es recomendable-, evite las vías poco iluminadas.

No contentos con el engaño, los servidores exigieron 80 mil pesos por concepto de servicio, para un total de 593 mil pesos. Foto: archivo particular

Si el viaje será en avión o en bus intermunicipal, debe estar siempre pendiente de sus pertenencias, tanto en la terminal de transporte como en el aeropuerto y durante el trayecto.



(En otras noticias: Aprovecharon que estaban de viaje y les saquearon el apartamento)



Además, nunca acepte ayuda de ninguna persona que no esté plenamente identificada como funcionario de la terminal de transportes, el aeropuerto, la empresa de transportes y el aeropuerto. En caso de alguna irregularidad, debe informarlo a las autoridades.



Para el viaje también es importante que solo lleve el dinero en efectivo necesario. Y en caso de tener que acudir a un cajero, hágalo siempre acompañado y observe quiénes están a su alrededor.



Ya en el lugar al que se dirija, se recomienda hacer una reserva con anticipación. Y a la hora de pagar, debe hacerlo por el valor que se le indicó cuando hizo la reserva. Para evitar inconvenientes es importante que conserve siempre las facturas y las comunicaciones.



(También le recomendamos: Antioquia decretó alerta roja por ocupación de UCI)



Si está en un hotel o en un hostal, no lleve elementos de valor y procure viajar lo más ligero de equipaje posible. Lleve solo lo necesario.

Pida ayuda a las autoridades ante cualquier irregularidad. Foto: Policía nacional

Pero si lleva un computador, por ejemplo, porque debe trabajar un rato, pregunte en la recepción del lugar por los servicios se seguridad, como las cajas fuertes. Esto podría evitarle dolores de cabeza, pues en muchos alojamientos no se hacen responsables por los objetos de valor que no fueron guardados en las cajas fuertes.



A la hora de comer, donde se presentan las estafas más comunes a los turistas, en especial en las playas, las autoridades locales y los guías turísticos recomiendan preguntar siempre los precios antes de pedir, mirar la carta y, si es un vendedor informa, pague inmediatamente reciba el producto y no haga una cuenta, pues aquí se podrían presentar irregularidades.



(Le puede interesar: Una a una, estas son las medidas en Bogotá para Semana Santa)



De igual forma, algunos guías turísticos recomiendan no comprar al primer vendedor y preguntar a varios de estos cuánto vale el producto que desea adquirir. Esto le permitirá hacerse una idea del valor y cuál es el precio promedio que se maneja en el lugar.



Al momento de dejar el alojamiento, se recomienda que los encargados del lugar verifiquen la habitación al momento de entregarla, pues así evitará que después le cobren daños que usted no hizo.



Ya a la hora de regresar, es importante que tome las mismas precauciones iniciales.



Por último, no olvide que estamos en una pandemia y que en las últimas semanas se han incrementado los casos positivos de covid-19 en el país. Por esto es fundamental que siempre use el tapabocas, se lave las manos constantemente y evite las aglomeraciones.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- Santa Marta decreta confinamiento tres días a la semana



- Estas son las restricciones en Medellín para Semana Santa



- Pilas: toque de queda y ley seca en Medellín comienzan este jueves