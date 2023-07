Desde hace varias semanas el Gobierno anunció la alerta epidemiológica por dengue en Colombia. Según informó el Ministerio de Salud, en mayo 183 municipios se encuentran en situación de brote y 143 municipios en alerta epidemiológica.



De igual modo indicaron que los departamentos más afectados son Meta, Tolima, Cundinamarca, Sucre, Santander, Cesar, Norte de Santander, Atlántico, Córdoba y la Guajira, así como los Distritos de Barranquilla, Cartagena y Cali.

Giovanny Rubiano, director del Instituto Nacional de Salud, habló con Blu Radio y compartió algunas cifras actualizadas sobre la situación, sosteniendo que Colombia aún se encuentra en alerta por dengue.



“Efectivamente, tenemos en este momento un acumulado de 52.586 casos, de los cuales 29.000 -que corresponden al 53 %- no han tenido alarma clínica; 22.200, que equivalen al 42 %, con signos de alarma; y 700, que equivalen 1,4 %, son caso de dengue grave”, comenzó señalando Rubiano.



De igual modo, resaltó que había un aumento inusitado del dengue, que ha aumentado un 21 % en las últimas 4 semanas, lo que ha generado preocupación entre las autoridades de salud.



¿Cómo prevenir el contagio de dengue?

Además, Rubiano indicó que el dengue se trasmite por un vector, por lo que es indispensable cuidar muy bien la superficie de nuestra piel –como el rostro, piernas y brazos- con repelente o prendas de vestir.

También, no debe dejar agua estancada, ya que esta se convierte en el criadero del mosquito y el objetivo es buscar que no se reproduzca. “Cualquier mosquito es un potencial transmisor de dengue”, señaló.



Cabe recordar que no hay un tratamiento contra el dengue, por lo que están haciendo un llamado a las autoridades regionales, como alcaldías y gobernaciones, para que hagan pedagogía sobre el tema en cuanto a la prevención y protección.



Trabajadores del sector salud recorren zonas críticas para educar a los ciudadanos. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

“La recomendación para quienes tengan albercas es hacer acompañamiento en terreno desde parte de las alcaldías, para que la población esté capacitada para el cuidado de esas albercas donde tienen estancada el agua para consumo humano”, recalcó Rubiano.



Desde el Ministerio de Salud dan las siguientes recomendaciones para la prevención del dengue:

• Lavar los tanques, albercas o recipientes cada 6 a 8 días donde se almacene agua, cepillando las paredes y utilizando hipoclorito de sodio o cloro.



• Ayudar a eliminar criaderos de mosquitos en la escuela, casa y alrededores, desechando llantas usadas, botes, cubetas, botellas y otros recipientes.



• Se recomienda utilizar, en lo posible, ropa de manga larga, pantalones o ropa que cubra la piel y usar zapatos cerrados.



• Utilización de repelentes de venta libre siguiendo las instrucciones de los fabricantes para su uso.



• Utilizar mosquiteros o toldillos como elemento de barrera para evitar la picadura del vector.

¡No le des oportunidad al dengue! 🦟



Mantén tu entorno libre de criaderos de mosquitos, como albercas, floreros y recipientes con agua estancada.



Cuida tu salud y la de tu comunidad. #LuchemosContraElDengue 👊 pic.twitter.com/vQtoQNq03S — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) July 3, 2023

¿Cómo saber que se contagió de dengue?

Si vive en un área con presencia del mosquito o ha viajado a una de esas zonas en los últimos 15 días y presenta fiebre constante y otros síntomas como sarpullido en la piel, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o en los músculos y articulaciones, es posible que tenga dengue, tal y como lo indica el Ministerio.



Sin embargo, para evitar congestionar el sistema de salud, Rubiano recomienda a las personas que presenten los síntomas tomar mucha agua y, de ser necesario, tomar acetaminofén para el dolor y la inflamación.



“Nosotros sabemos que el dengue es una enfermedad que se presenta en zonas tropicales y subtropicales. En Colombia, en todo el país estamos con la epidemia, excepto Bogotá. El llamado es que las personas, cuando tengas esos síntomas deberán tomar mucho líquido y tomar acetaminofén para calmar el dolor y la inflamación. Pero si pasados unos días mantienen esa sintomatología aguda, deben consultar el médico, eso en aras de no congestionar el servicio médico”, señaló en los micrófonos de Blu.

En casa también podemos disminuir posibles focos de transmisión del dengue. Aprende cómo contribuir a la prevención de esta enfermedad.#CuidarteEsCuidarnos💚🫂. pic.twitter.com/RdHt1Vkeh4 — Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (@SaludAntioquia) July 7, 2023

Para aclarar, Bogotá no está en alerta, según explicó, “porque según el seguimiento epidemiológico se presentan casos pero en un nivel de normalidad. No es que no hayan casos en Bogotá, sino que no se sale de ese rango importante”.



Finalmente, en cuanto a las muertes por dengue, indicó: “La mortalidad está por debajo de lo que nosotros esperábamos, comparado con las otras epidemias. A la primera semana de julio tenemos confirmadas 29 muertes, que es la semana epidemiológica 26”.



“De todas formas, es muy grave y en ese sentido nosotros hemos activado unos mecanismos especiales de medidas que son el Comité Estratégico de Salud a nivel nacional, con el Ministerio de Salud y Protección Social y el llamado a los alcaldes y gobernadores para que realicen jornadas de prevención y protección”, agregó.

