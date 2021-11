Comunidades piden dinero para el arreglo de sus vías

Habitantes de corregimientos y veredas en Sucre recogen dinero entre los amigos para poder arreglar las vías y puentes que se encuentran en mal estado por el invierno que azota a las cinco subregiones de Sucre.

El mayor drama se registra en los pueblos pertenecientes a La Mojana, El San Jorge, Montes de María y la región Sabanas.



Dicen los campesinos de la región, que en total se ha caído 7 puentes, lo que dificulta poder sacar los productos de pancoger a lomo de burros.

“Nos queda muy difícil poder utilizar nuestras vías, hay sectores donde ni los animales pueden pasar y no se ve un asomo de solución a este problema”, indica Juan de Dios Pérez, campesino de la zona rural de El Roble, en Sucre.



En la subregión de La Mojana por su parte, en la zona del Cauchal, los campesinos y habitantes en general, la gran mayoría de ellos cultivadores de arroz esperan las promesas de las autoridades para que esta vía sea acondicionada.

“Esta es la vía a través de la cual nosotros llevamos el cultivo de arroz hacia Sucre (Sucre) y San Marcos y en muchas ocasiones se nos pierden los cultivos por el pésimo estado de los carreteables”, manifestó Antonio Vergara Ramos, arrocero de La Mojana sucreña.

Recogen dinero

Uno de los mayores drama se registra actualmente con la caída de varios puentes ocasionado por la fuerza de los arroyos en la región Sabanas, entre los municipios de Corozal y El Roble.



“En las comunidades de San Francisco, Cayo de Palma y Hato Nuevo somos los más afectados para el transporte de los alimentos y nuestro sustento. Estamos tratando de recolectar con amigos el dinero para ver qué podemos solucionar momentáneamente”, dice Jorge Aguas Gloria, líder de la región.

Habitantes de cinco subregiones de Sucre recolectan dinero para arreglar vías con más de 10 años sin mantenimiento. Ya se han caído seis puentes, limitando la productividad de sus labores. Foto: Cortesía Jorge Aguas Gloria

Afirmó, que están haciendo una especie de Teletón para recolectar arena, cemento, varillas y alcantarillas por no contar con el apoyo de los entes gubernamentales.



“En este caso el alcalde de Corozal y de El Roble, que son quienes tienen el derecho de aportar estos recursos”, señaló.



Explicó, que esta vía es intermunicipal y se encuentra entre el corregimiento de Hato Nuevo, que pertenece a Corozal y San Francisco, que es jurisdicción de El Roble.



“Hace más de 10 años que a esta vía no se le hace mantenimiento y menos a los puentes. Hoy en día se cayó el puente y no hay acceso para carros y vehículos pesados, por lo que estamos prácticamente incomunicados”, expresó.



Anotó, que los habitantes de la región están dispuestos a colocar la mano de obra para que los dirigentes de turno coloquen los materiales y la maquinaria para arreglar el daño que presentan actualmente y superar la dificultad que hay en la vía.

“Esto sería para solucionar el problema del momento, porque son los municipios los que tienen que hacer el trabajo de fondo”, señaló Jorge Aguas Gloria.



Indicó, que es una vía que beneficia a municipios como El Roble, Corozal, Sincé, San Benito Abad y al mismo Sincelejo y que al estar dañada les toca coger por sectores de alta peligrosidad para todas las comunidades.



El secretario de Infraestructura de Sucre, Saúl Martínez dijo, que entre los planes de trabajo de la administración departamental está la reconstrucción de todos los puentes, alcantarillas y sectores que se han ido deteriorando producto de las lluvias en la región.





Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

SINCELEJO

