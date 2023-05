"Ay el 26, del mes de mayo, nació un niñito en el año 57. Y allá en la Junta, fue bautizado, y hoy se conoce con el nombre de Diomedes", con los versos de esta canción, miles de fanáticos recuerdan este viernes el natalicio de Diomedes Díaz, célebre cantante de música vallenata.



El artista cumpliría hoy 66 años, una fecha que, para su exmánager y amigo, Joaquín Guillén, debe permanecer en la memoria colectiva de todos los colombianos.



Por ello, emprendió la recolección de miles de firmas para promover ante el Congreso de la República que el 26 de mayo sea considerado Día Cívico Nacional.



Guillén justifica esta iniciativa partiendo de que ‘El Cacique de La Junta’ es más que un ícono musical.

En varios rincones de Colombia y fuera del país, muchos seguidores del folclor vallenato celebran con alegría el natalicio del juglar, como si se tratara de un Santo Patrono de la región, por su afinidad especial con la comunidad, especialmente, la más vulnerable.



“La idea me viene rondando hace tres años porque la gente en cualquier día de la semana que sea su cumpleaños lo celebran con alegría en muchas partes del país y otras fronteras. Muchas personas me cuentan que en esta fecha escuchan su música y le mandan a hacer misas”, explicó Guillén.



Las primeras jornadas de recolección de firmas se realizarán esta tarde en el Parque La Provincia de Valledupar, donde reposa la escultura de Diomedes Díaz.



En este lugar se dará cita el ‘Diomedismo’ para festejar el natalicio del cantante. Habrá una pantalla gigante donde se proyectarán más de 300 videos musicales del artista y actuarán varios artistas y compositores del folclor vallenato.



“Tendremos una mesa con una libreta para que la gente firme la iniciativa. Estarán presentes toda la fanaticada y la familia de Diomedes. He hablado con varios congresistas de la región y si ellos consiguen que esto se haga realidad, quedarán inmortalizados como políticos, porque el ‘Diomedismo’ nunca olvidará esta acción”, detalló el exmánager y amigo del cantante.

Diomedes Díaz Foto: Sony Music

Desde tempranas horas todas las emisoras de Valledupar están sonando las canciones de Diomedes Díaz. Muchos están atentos a los números de lotería que Joaquín Guillén entregó para los seguidores de ‘El Cacique de La Junta’: 1225, 1325, 6657, 5726, 1266, 2666, todos relacionados con la vida del juglar.



El legado musical del artista también se refleja en su firma estampada en una camisa que diseñó Guillén como homenaje póstumo a Diomedes, la cual se está comercializando en varias regiones del país y en Estados Unidos.



Se trata de la firma con la cual el emblemático cantante abrió su primera cuenta bancaria en la capital del Cesar.



“Es la firma con la que Diomedes abrió su primera cuenta bancaria. En ese entonces Ricardo Palmera (alias Simón Trinidad), era gerente de Comercio en Valledupar. Diomedes era flojo para escribir, pero tenía una letra hermosísima y Patricia Acosta (primera esposa de Diomedes) le ayudó a crear esa firma”, recuerda Guillén.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar