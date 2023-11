Reclusos de la cárcel de San Isidro en Popayán se declararon en huelga de hambre

Aproximadamente 700 reclusos de la cárcel San Isidro, ubicada en Popayán, hacen una huelga de hambre en protesta a las condiciones en las que viven.



Con esta manifestación pacífica buscan que mejore la calidad del agua, que según lo mencionado por ellos "no es potable", también exigen mejoría en los servicios de salud y alimentación.



"Desde hace varios meses han enviado cartas a las directivas de la cárcel, al Inpec y al Ministerio de Justicia, para que se verifique la situación, ya que el problema radica en el pésimo servicio de alimentación, la falta de medicamentos, atención hospitalaria, la falta de agua potable en el pabellón y, en especial, el bloqueo de la entrega de encomiendas que se ha tenido en esta parte de la cárcel”, dijo en entrevista con Blu radio, Alexander Cañas, presidente de la comisión de derechos humanos de la Penitenciaría Nacional San Isidro



Cañas le contó al medio que "hay muchas situaciones anómalas dentro de la cárcel y nadie dice nada", por lo que la protesta solo se levantará cuando se instale una mesa para discutir cómo se solucionarán las situaciones que aquejan a los presos.

Asimismo pidió a la Personería de Popayán, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación que se investigue a la entidad y se tomen en serio las denuncias de la población carcelaria.



“Iniciamos una huelga de hambre por tiempo indefinido para llamar la atención del ministro de Justicia para que no dilaten más los reclamos que hemos hecho y para que no vulneren nuestros derechos”, expresó Cañas.



Ya son más de 600 presos del ala 'A' que se unen a la manifestación. Cañas pidió a los funcionarios no tomar represalias contra ellos. A pesar del revuelo que ha causado la huelga de hambre, todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario.

Irregularidades en otras cárceles

El pasado 9 de noviembre la Contraloría General de la República realizó una Actuación Especial de Fiscalización y una Auditoría de Cumplimiento a los Establecimientos Penitenciarios de Barranquilla.



El hallazgo generó una ola de indignación pues se encontraron presuntos hallazgos fiscales por más de 25 mil millones de pesos.



"Inicialmente, en una Actuación Especial de Fiscalización realizada a la Uspec – Inpec, de seguimiento a la sentencia T 762 de 2016 , se evidencia un presunto hallazgo disciplinario y fiscal en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario, EPMSC de Barranquilla".



El Contrato 306 de 2019, por valor de $23.783 millones, se generó por la no entrega del 'proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden Nacional: 1 EPMSC Barranquilla', el cual no ha sido recibido por parte del Inpec y los espacios no han entrado en operación, señaló el documento.

