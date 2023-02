Los habitantes de la subregión Mojana rechazaron los anuncios de Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de no cerrar la ruptura de cara de gato afirmando que serán ellos quienes con su esfuerzo buscarán la solución al problema.



De igual manera dijeron que no aceptarán la reubicación de 20 mil familias de la región señalando que a pesar de las adversidades de las inundaciones, en esta tierra tienen lo que necesitan y no dejarán lo que por tantos años han trabajado.



LA MOJANA RECHAZA

ANUNCIO DE NO AL

CIERRE DE CARA DE GATO

La propuesta

Javier Pava director de la Unidad de Riesgos contó que para mitigar la inundación de La Mojana se hizo en diciembre y enero pasados estudios topobatimétricos para identificar las posibles soluciones.



“Se escogieron como la mejor alternativa reestablecer las condiciones hidráulicas, ampliando el caudal de La Esperanza y construyendo uno nuevo que permita que el caudal transite principalmente por esta zona y reducir la entrada por cara de gato”, dijo Pava.



“De esta manera, se espera que terminados estos trabajos el área de inundación se reduzca en un 80 por ciento. Para realizar estas obras se hizo la contratación de máquinas cuyos trabajos no lograron iniciar como estaba programado debido a las presiones ejercidas por quienes conforman el comité del Pacto por La Mojana”, sostuvo el director de la Unidad de Riesgos.



Indicó además que desde el pasado 17 de febrero las dragas y los equipos se trasladaron a la zona denominada Méjico, frente al sector de cara de gato buscando en 20 días el desvío del río Cauca y obtener el objetivo propuesto.



“Como medida definitiva se cambiará la lógica de obras de defensa de inundaciones denominadas jarillones por la apuesta política de este Gobierno que es ordenar el territorio alrededor del agua y generar zonas de amortiguación con inundaciones controladas”, explicó el funcionario.



Paralelo a esto dijo que se iniciaría la reubicación de 20 mil familias, equivalentes a 80 mil personas aproximadamente.

Sentimos impotencia

Dragas para trabajos en la Mojana Foto: UNGRD

El rechazo es total y general entre líderes, campesinos, ganaderos y cultivadores de arroz.



“Es una gran impotencia la que se siente frente a estas declaraciones que no tienen cola, ni cabeza. Se irá el río Cauca todo por cara de gato y el San Jorge se volverá un monstruo, las ciénagas de San Marcos y Ayapel y todas las demás desaparecerán por la sedimentación que lleva el río Cauca”, dijo Jaime Camacho, líder de la zona de La Mojana en Nechí (Antioquia).



Dijo que cualquier cosa tienen que hace, menos aceptar que no se cierre a cara de gato, porque durante 40, o 50 años los últimos diez gobiernos han controlado al río Cauca y que el único que se opone es el actual.



“No entiendo dónde está la parte técnica y de ingeniería, porque de cara de gato al San Jorge hay 7,5 metros de diferencia en caída y de cara de gato a la desembocadura del Cauca y al El Magdalena, hay 3,5, por lo tanto no creo que el río Cauca va a coger más hacia abajo que hacia La Mojana y la prueba es la dirección hacia donde rompió, porque esos declives son vertederos”, explicó el líder de Nechí.



Indicó que no es posible que una sola persona burle todos los conductos regulares en una zona donde el voto popular eligió a 11 alcaldes, a cuatro gobernadores, concejos, asambleas y demás entidades con asiento en la zona.



“Ese poder democrático debe respetarse, porque la Constitución les da la potestad para gobernar y no aceptar la decisión de una persona nombrada en un cargo”, precisó.

Un frente común y clamor por La Mojana

Protestas por falta de asistencia a la Mojana Foto: Gobernación de Sucre

El gobernador de Sucre Héctor Espinosa Oliver le salió también al paso a los anuncios del director de la Unidad de Riesgos lanzando un grito de clamor por la región de La Mojana.



“Es un grito de clamor al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos particularmente, para que deje las evasivas con respecto a la problemática de la región de La Mojana. Promesas de traslado de familias que no se cumplen, al igual que de entrega de mercados, de ollas comunitarias y maquinarias”.



“Del cierre de cara de gato, una promesa que hizo el director de la Unidad de Riesgos con el comité del paro en La Apartada (Córdoba) que tampoco se ha cumplido, de las máquinas que se dispusieron que son insuficientes y ahora de remate anuncia que no va a cerrar la ruptura que ocasiona las inundaciones”, dijo.



Afirmó que es inaceptable el pronunciamiento de Javier Pava y que él lo decía porque no estaba metido en el agua, ni había perdido cultivos y animales como los habitantes de La Mojana.



“Rechazamos todo eso y le decimos que tiene que cumplirle a La Mojana. Por eso he convocado a mis colegas de Córdoba y Bolívar para buscar una solución, porque las comunidades no pueden vivir siempre debajo del agua”, anotó.



Líderes y habitantes han manifestado que seguirán con el trabajo de cierre de cara de gato por su cuenta.

Sucre, Bolívar y Córdoba acometerían obras

que el gobierno nacional está omitiendo

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

Héctor Olimpo: “tengo la impresión que director de UNGDR no dice la verdad al presidente Petro”



Sucre, Bolívar y Córdoba acometerían obras que el gobierno nacional está omitiendo.



El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, rechazó de plano los anuncios sobre La Mojana del Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, según los cuales no se va a cerrar el boquete denominado ‘Caregato’, y se van a reubicar unas 20.000 familias que se ubican en unos 18.900 predios.



El mandatario de los sucreños aseguró que “eso no es serio. Él estuvo en noviembre en el diálogo de la Mojana y se comprometió que arrancaba el cierre de ‘Caregato’ a mediados de diciembre y no arrancó. La gente de la región hizo un paro y este se levantó porque Pava dijo que iniciaban el cierre enseguida, así como la ampliación del Canal de la Esperanza, pero las máquinas que mandó son insuficientes y ya viene la época de lluvia”.



“Tengo la impresión de que el director de la UNGRD no le dice la verdad al presidente Gustavo Petro”, apuntó.



Espinosa fue categórico en señalar que “Javier Pava está tratando de disfrazar la incapacidad que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con argumentos teóricos. ‘Caregato’ hay que cerrarlo porque es la gente nuestra la que está sufriendo”.



En el caso de Sucre, las secuelas del invierno en los dos últimos años han generado muchos perjuicios a las comunidades de Guaranda, Majagual, Sucre-Sucre, San Marcos, Caimito y San Benito Abad, explicó el mandatario departamental.



“Hago un llamado al gobierno nacional, y a la UNGRD, particularmente, para que deje las evasivas respecto a la problemática de La Mojana, como, por ejemplo las promesas de traslado de familias que no se cumplen, entrega de mercados y ollas comunitarias que no se cumplen, así como el cierre de Caregato que tampoco se ha cumplido”, dijo el mandatario de los sucreños.



Además, precisó que la maquinaria es insuficiente y que es inaceptable que el director de la UNGRD anuncie que no va a cerrar Caregato, después de haberlo acordarlo con las comunidades.



“El director no vive bajo el agua y no ha perdido sus cultivos como nuestra gente de la Mojana y tiene que cumplirle a la región con la promesa que hizo” enfatizó Espinosa.



Y agregó que “por ello he convocado a los colegas de Córdoba, Orlando Benítez, y Bolívar, Vicente Blel, para que juntos busquemos una solución a esta problemática porque el cierre de Caregato es una urgencia para evitar mayores inundaciones”.







Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo