Con un contundente “Nariño merece respeto”, el gobernador Jhon Rojas, se refirió a la decisión de los gobiernos de Colombia y Ecuador de aplazar la apertura de la frontera entre ambos países hasta el próximo 15 de diciembre.

Cuando las autoridades y los gremios económicos estaban preparados para que el puente internacional de Rumichaca, que divide a ambas naciones en el sur del país, fuera abierto el pasado primero de diciembre.



Pero eso no ocurrió y, de inmediato, surgieron las voces de protesta en la ciudad fronteriza de Ipiales y en el departamento de Nariño.



El primero en hacerlo fue el mandatario seccional quien señaló: “Creemos que están las condiciones propicias para una reapertura de la frontera”, y dijo que ese había sido el compromiso en los días anteriores entre los presidentes de Colombia, Iván Duque, y del Ecuador, Guillermo Lasso".



El funcionario insistió en que esa reapertura deberá hacerse con todos los protocolos de bioseguridad, “pero no puede ser hoy la excusa de la nueva variante ómicron la que lleve a tomar estas medidas”.



Puso de presente que los dos países han trabajado de la mano, especialmente, en trabajar por la bioseguridad y el compromiso de garantizar una actividad económica segura.



Sobre la determinación del gobierno ecuatoriano de solo haber permitido desde el primero de diciembre el transporte internacional de carga en la frontera binacional, no es nueva porque ya se venía aplicando con anterioridad.



“Siempre hubo apertura de la frontera para la carga, por eso rechazamos enormemente las decisiones que se adoptaron, cuando estábamos prestos a abrir el puente de Rumichaca el primero de diciembre”, añadió.



Comentó que en esta clase de decisiones no puede haber condiciones.



En Ipiales, el municipio fronterizo con el Ecuador, las reacciones tampoco faltaron y fueron muy fuertes contra los gobiernos de ambas naciones.



Su alcalde, Luis Fernando Villota, precisó con la nueva medida los ecuatorianos seguirán pasando a Colombia por las trochas existentes en la frontera.



“Pero confiemos en la palabra del presidente Lasso de que el día 15 de diciembre se abre la frontera y por consiguiente, que eso permita la reactivación que venimos buscando desde hace mucho tiempo”.



“La frontera no puede estar cerrada y debe abrirse, la confianza no se puede perder y por esa razón esperamos que esté abierta completamente a partir de esa fecha”, dijo el funcionario.



Para Ana María Montenegro de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ipiales, “los presidentes de Colombia y Ecuador se han portado mal con el pueblo ilusionando y haciendo que la gente se prepare para una apertura que no se hizo”.



Informó que las empresas de transporte, los sindicatos y los comerciantes tomaron la decisión de adelantar protestas en la zona limítrofe y bloquear el puente de Rumichaca, “porque no pueden seguir jugando con nosotros, a nosotros nos hacen preparar para la apertura y luego nos dicen que no era el primero, sino el 15 de diciembre. Eso es una falta de respeto”.



En el mismo sentido se pronunció la directora de la Cámara de Comercio de Ipiales, Yeimi Termal, quien sostuvo: “Nos estábamos preparando para una apertura de la frontera pero lastimosamente nos cambian el juego, queremos dedicarnos a nuestras actividades económicas y sacar los negocios adelante después de tanto tiempo”.



La dirigente gremial reconoció que el comercio de Ipiales depende, en gran forma, de la visita de los ecuatorianos, por lo que la gran esperanza de los comerciantes es que al menos en la temporada de Navidad, la actividad se reactive y les permita obtener nuevos ingresos y la generación de empleo en la ciudad.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO