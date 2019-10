Rechazo por nombramiento de Carrasquilla en proceso de Minesa

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue designado por el presidente de la República Iván Duque como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 'ad-hoc' para que emita un concepto vinculante al interior del Consejo Técnico Consultivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, donde cursa un proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de minería aledaño al páramo de Santurbán que está solicitando la multinacional minera Minesa.

Aunque no se conocen los motivos por los cuales el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón, se declaró impedido para emitir este concepto, se conoció que en el pasado Consejo de Ministros le fue aceptado este impedimento.



Este nombramiento no cayó muy bien en la alcaldía de Bucaramanga, donde el mandatario designado, Manuel Francisco Azuero, envió una carta al presidente Iván Duque calificando esta acción de “afrenta al pueblo bumangués”.

“El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no tiene ni la experiencia profesional ni la formación académica para poder sustituir cabalmente al ministro Lozano en el ejercicio de tan trascendental responsabilidad al interior del Consejo Técnico Consultivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA”, dice la carta.



El designado mandatario aseguró que no hay garantías con este nombramiento, “el llamado que le estamos haciendo con respeto al Presidente Duque, es a que rectifique el nombramiento del ministro Carrasquilla (…) No hay garantías y denota por parte del Presidente es desprecio por Bucaramanga”, dijo.

Azuero Figueroa le recordó al Jefe de Estado que en la ciudad ha sido masivo el rechazo en varias manifestaciones que se han efectuado. “El proyecto para el que usted ha delegado a un inexperto en asuntos ambientales ha sido rechazado en masivas manifestaciones cívicas y cuestionado categóricamente por especialistas y por organizaciones autorizadas en la materia”, enfatizó el designado Alcalde.



Desde el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán también cuestionaron el nombramiento, “hay un gran sentimiento de desconfianza por la actuación que pueda tener el polémico y cuestionado ministro de los “bonos de agua”, el ministro Alberto Carrasquilla, ahora como ministro de Ambiente ad hoc para emitir un concepto en el marco del trámite que pretende obtener la empresa Minesa para ejecutar su proyecto Soto Norte”, dice Erwing Rodríguez–Salah, miembro del Comité.

