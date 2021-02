Estas son las condiciones para visitar el Parque Tayrona

El Parque Tayrona ya se encuentra listo para reabrir sus puertas a propios y visitantes a partir de este martes 16 de febrero, tras cumplir con el periodo de 15 días de descanso y oxígeno que se concertó con las comunidades indígenas.

Este fin de semana se realizaron labores de limpieza y gestión ambiental en la reserva natural para que ofrezcas condiciones aptas y bioseguras al turista.



Las actividades de adecuación fueron lideradas por el Instituto Distrital de Turismo (Indetur), junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el apoyo de diferentes entidades y asociaciones.



Este tipo de acciones, logradas a través de la articulación interinstitucional, se suma al trabajo de implementación de las medidas enmarcadas en la estrategia Desplastifica Tu Ciudad, que pretenden aportar a la consolidación de Santa Marta como destino ambientalmente sostenible.

Durante la jornada, que contó con la participación de más de 60 personas, se realizó limpieza de los senderos, retiro de residuos sólidos y microplásticos desde el sector de La Piscinita, igualmente en la entrada de El Zaíno.



Igualmente, Parques Naturales ya preparó todo el plan logístico para garantizar que se cumplan las medidas sanitarias que evitan el contagio y propagación de la covid-19.



Cabe indicar que desde el pasado 1 de febrero y hasta este lunes 15, el área protegida estaba cerrada en cumplimiento de los acuerdos de consulta previa con los cuatro pueblos indígenas originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, que establecen cierres temporales para pagamentos y trabajos tradicionales de las comunidades indígenas, entre otras medidas, y que se ha denominado #RespiraTayrona.

Los visitantes deberán utilizar tapabocas y someterse a tomas de temperatura, desinfección de pies y manos y mantener la distancia de dos metros entre cada persona. Es importante resaltar que cada individuo tiene que portar sus elementos de protección personal.



Igualmente sigue vigente la prohibición de ingresar plásticos de un solo uso y todos los residuos que generen las personas en su visita deben retirarlos.



En cuanto a las medidas de bioseguridad cultural para asegurar la integridad del territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, también hay unas directrices dirigidas a tener un comportamiento tranquilo y cuidar cada espacio del territorio.

Horarios de ingreso

Según el protocolo de bioseguridad del Parque, estos son los horarios de ingreso y salida establecidos para cada sector: a Zaino se puede ingresar entre las 07:00 a.m. y las 12:00 p.m. y la salida debe ser entre las 02:00 p.m. y las 05:00 p.m.; sector de Calabazo, se ingresa entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. y la salida es entre la 1:00 p.m. y las 03:00 p.m.; sector de Palangana se puede ingresar entre las 07:00 a.m. y las 02:00 p.m. y la salida es entre las 04:00 p.m. a 05:00 p.m.; sector Bahía Concha el ingreso es de 07:00 am a 02:00 pm y la salida debe ser de 03:00 pm a 04:00 pm.



Así mismo, es de resaltar que el ingreso marino dependerá de condiciones meteorológicas y las disposiciones que entregue la Dimar y se podrá hacer entre las 07:00 a.m. y las 12:00 p.m. y la salida debe ser de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

