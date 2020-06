El drama de los restaurantes en Quindío por la falta de turistas

Salento, Pijao, Buenavista y Génova son los cuatro municipios del Quindío que no tienen casos de coronavirus y que según el decreto 487 del Gobierno Nacional podrán aliviar las restricciones de acuerdo a las disposiciones de sus alcaldes.

Este decreto les da vía libre a los mandatarios locales para adelantar planes piloto y determinar la apertura de iglesias, centros religiosos, establecimientos comerciales y hasta les da la posibilidad de que los restaurantes puedan abrir al público.



De ahí que el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo y los cuatro alcaldes analizan los protocolos para darle apertura a estos establecimientos.



‘’Los alcaldes son los que definen y es por voluntad de ellos, por eso estamos en etapa de alistamiento con los restaurantes. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento técnico. En Salento nos van a permitir el acompañamiento pero apertura todavía no. Estamos revisando qué va a pasar en los otros tres municipios’’, dijo Rocío Acosta, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), capitulo Quindío.

Le puede interesar: Encuentran en Antioquia el cuerpo de estudiante desaparecida en Caldas



Los protocolos que los restaurantes tendrán que manejar será tener un aforo menor al 35 por ciento, distanciamiento social entre comensales, meseros y demás. ‘’Ya no se puede tener nada en las mesas, ni saleros ni salsas ni nada. Todo eso queda eliminado de las mesas, las cartas no se pueden entregar en físico, se debe llevar un control de síntomas de los clientes, tapabocas, caretas, entre otros. Estamos esperando que nos definan la toma de temperatura para no incurrir en gastos que de pronto no sean obligatorios’’, contó Acosta.



De los 2.400 restaurantes que hay en el departamento, unos 250 podrían abrir nuevamente en estos municipios. La mayoría de estos están en Salento. No obstante, en este poblado, que dependía en un 95 por ciento del turismo, los restaurantes no abrirían pese a este nuevo decreto, pues sus compradores eran los visitantes que llegan a esta localidad.



Desde que inició la cuarentena y el municipio restringió el ingreso, la mayoría de restaurantes cerraron indefinidamente. Otros intentaron obtener ingresos a través de los domicilios pero no lo lograron pues ‘’solo pudimos tener un permiso para dos días a la semana, sábado y domingo, para despachar domicilios hacia Armenia. Y en el municipio aunque sacamos un menú de 10 mil pesos no nos compraban, si nos pedían dos almuerzos a la semana era mucho’’, dijo la propietaria de La Herrería de Salento, Sandra Cerón. Finalmente este restaurante cerró sus puertas definitivamente el pasado 30 de mayo.



‘’La situación en Salento es compleja porque los restaurantes no son para consumo local sino para turismo por eso se está haciendo un trabajo muy fuerte allá. Técnicamente estos restaurantes pueden abrir pero no lo van a hacer porque sus consumidores no son las personas del municipio’’, agregó Acosta.

Lea también: La lucha titánica de joven que volvió de Rusia para vencer el cáncer



Para el gremio de los comerciantes, la situación en Salento es preocupante pues según la Cámara de Comercio de Armenia, de casi 1.00 empresas que hay en Salento, 209 corresponden a alojamientos, 139 bares y restaurantes (incluyendo tiendas de café especial), 45 operadores turísticos y 226 del sector comercial, todas directamente ligadas al turismo.



Por eso la Cámara propone una reapertura con protocolos estrictos de bioseguridad, monitoreo y control de visitantes a la entrada y salida de la localidad.



La jefe comercial y administrativa del café San Alberto en Buenavista, Quindío, Alejandra Ruales contó que el alcalde del municipio nos convocó para revisar el tema pero ‘’en el caso de San Alberto y me atrevo a decir que el municipio, que es pequeño y que no tiene demasiado desarrollo, veo muy poco probable una reapertura porque me preguntó quiénes nos van a visitar’’.

Además: Dieron de baja a alias 80, máximo líder de Pachencas



Esta marca de café tiene sus cultivos y una terraza en este municipio, y era visitado por cientos de turistas hasta el pasado mes de marzo. ‘’No es un secreto para nadie que más del 80 por ciento de nuestros visitantes son turistas y en su mayoría

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

En Twitter: @lausephincapie