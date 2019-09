Meta espera que con reapertura de vía al Llano se inicien las obras

Ante el anuncio entregado por el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, sobre la reapertura de la vía al Llano, que permaneció cerrada durante los últimos tres meses generando pérdidas de hasta 2 billones de pesos para el Meta, la gobernadora de este departamento, Marcela Amaya, pidió agilizar también las obras de mantenimiento anunciadas por el Gobierno Nacional.

La reapertura comienza este lunes. Según Gutiérrez, inicialmente se va a restringir al paso de carga. Solo camiones por encima de tres y media toneladas.



La gobernadora indicó que el anuncio se le entregó el pasado jueves y que solo se abrirá entre 10 de la mañana y 4 de la tarde.

Primero nos dijeron que no se podía utilizar la carretera por falta de estas obras, pero hoy se va a abrir sin las obras

“El viceministro habló de un piloto de reapertura –explica Amaya–; se va a analizar el comportamiento del kilómetro 58 y ahí se iría viendo el comportamiento y aumentando el tipo de vehículos que podrán pasar”.



Pese al anuncio, Marcela Amaya señaló que es necesario conocer lo más pronto posible cuándo se llevarían a cabo las obras de protección que el Gobierno anunció hace tres meses, cuando se dio el cierre indefinido de la vía.



Según la mandataria, las obras anunciadas fueron un tablestacado, un cable para la montaña en el kilómetro 58 y la aplicación de cemento sobre la montaña. Pero ninguna de estas obras se ha empezado y ya viene la temporada invernal.



“Lo que requerimos es la esperanza y la ilusión de que en diciembre tengamos estas obras –pide la gobernadora–. Necesitamos mínimo recuperar el 95 por ciento de la movilidad en la vía, porque en temporada alta el turismo nos puede dar una mano en la recuperación de nuestra economía”.



El gerente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), seccional Llanos Orientales y Orinoquia, Francisco Andrade, afirma que el cierre de la vía afectó a todos los sectores productivos del Meta.



“Un sondeo con las empresas de la región agremiadas a la Andi nos dice que hay una disminución de ingresos de unos 60.000 millones de pesos, unos sobrecostos de operación de más de 20.000 millones y se han aplazado inversiones por 100.000 millones de pesos”, estima el empresario.

El 7 de septiembre, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, realizó un recorrido con los representantes de los gremios por las obras de la vía. Foto: Cortesía

En la carretera fueron reconocidos 137 puntos críticos con distintas afectaciones, menores, intermedias o altas. El viceministro indicó que ya se atendieron cerca de 60 y en 77 hay afectaciones para las cuales se están buscando recursos.



Sin embargo, Marcela Amaya sostiene que en principio, el Gobierno le dijo que el cierre se daba porque la vía no podía funcionar así.



“Esperamos que la vía pueda funcionar así –asevera Amaya–; primero nos dijeron que no se podía utilizar la carretera por falta de estas obras, pero hoy se va a abrir sin las obras, entonces lo que queremos en el Meta es recuperar la vía en ese 95 por ciento. Que se nos dé seguridad”.



Marcela Amaya reclamó que aún no se dan noticias sobre el inicio de las obras de mitigación y la temporada de lluvias está cada vez más cerca.

NACIÓN