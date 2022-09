Los comerciantes y habitantes más cercanos al puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, han sido testigos de los ajustes previos a la reapertura de los pasos fronterizos con Venezuela para este lunes 26 de septiembre.

En el corregimiento La Parada, sector contiguo al puente internacional, varios transeúntes se mostraron sorprendidos al ver de nuevo un equipo de operarios haciendo mantenimiento al corredor vial y reemplazando el asfalto que se encontraba en mal estado.



Según se conoció, las adecuaciones las realiza un equipo del Instituto Nacional de Vías (Invías), por ser esta una vía de carácter nacional que históricamente ha facilitado el transporte de carga entre los dos países.

La Gobernación de Norte de Santander señaló que las reparaciones se adelantarán desde el Parque Grancolombiano hasta las inmediaciones del puente Simón Bolívar, con el objetivo de garantizar el normal flujo de los vehículos de carga pesada y el tránsito de migrantes y estudiantes por las zonas peatonales.



“Tienen mucha lógica esos arreglos, porque cuando abran la frontera ya no habrá momento para hacer cierres. Lo que se tiene que levantar o cambiar que se haga ahora para que después no nos tapen las vías y nos dañen el trabajo”, explicó un vendedor informal.

Así se encuentra el panorama en la zona de frontera. Foto: Cortesía: Andrés Carvajal

Asimismo, varios trabajadores con lijas, agua y pintura se tomaron las diferentes garitas de control aduanero de la Dian con el objetivo de tenerlos preparados para el restablecimiento del flujo comercial en la frontera. La limpieza se está cumpliendo de manera acelerada.

Sin embargo, a escasos metros de estas garitas en concreto de color verde, hay un sinnúmero de vendedores informales que desde ya ven un aumento vertiginoso en sus ventas. Las autoridades informaron que deberán ser reubicados.



“Hay vendedores que están casi llegando hasta el puente, eso no debería ser permitido, tiene que haber orden en el puente para que podamos pasar nosotros y los carros. Pienso que falta más orden acá, pero estamos todos muy felices con que abran los puentes otra vez”, contó María Consuelo Ramírez, quien reside en San Cristóbal (Venezuela).



Por su parte, Anselmo García, un taxista cucuteño que a diario transita desde Cúcuta hacia La Parada, afirmó que aunque el gremio transportador será beneficiado, es necesario que exista mayor control en el tráfico vehicular.



“Lo más importante es que controlen el orden público y eviten los trancones en la zona. Si con la frontera cerrada había caos, no me quiero imaginar cómo será la otra semana. Vamos a tener más trabajo con la reapertura”, explicó el conductor.



Encuentro binacional en la frontera



Este miércoles en San Antonio, estado Táchira, se reunieron varios líderes de Colombia y Venezuela, entre ellos el director de comercio exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Luis Fernando Fuentes, y el superintendente de aduanas de Venezuela (Seniat), José David Cabello.



Al encuentro también asistieron líderes regionales y voceros de los gremios de la región fronteriza para finiquitar los detalles necesarios para la reapertura.

La zona tendrá su reapertura este lunes 26 de septiembre. Foto: Cortesía: Andrés Carvajal

Sergio Andrés Maldonado, secretario de Desarrollo Social de Cúcuta, resaltó que es importante que desde el Gobierno Nacional se vincule de manera directa a los entes territoriales y se escuchen las necesidades de la población fronteriza.

“Se está acordando el proceso logístico y el trabajo conjunto que harán los pares de cada país para seguir en el proceso de recuperación de las relaciones comerciales. Celebramos la recuperación del mercado venezolano y también de la reapertura formal de la frontera”, explicó el funcionario.



Por ahora, se espera que antes del lunes se establezcan las medidas que se aplicarán a la movilidad y el transporte en el área metropolitana y el traslado de los estudiantes que a diario cruzan los puentes internacionales para asistir a clases en Cúcuta y Villa del Rosario.

